¿Kate Middleton dejó al Príncipe William por infiel? La controversia crece

Kate Middleton continúa siendo tema de conversación en redes sociales después de que la Princesa de Gales subió una imagen editada solo con sus hijos y luego se disculpara por el error.

En esta ocasión, durante la apertura del discurso de Stephen Colbert en Late show, se hizo presente una nueva especulación que proviene de la realeza. Y es que supuestamente el príncipe Guillermo estaría siendo infiel. ¡Tendría una aventura!

Por esta razón, Kate habría tomado la decisión de dejar a su esposo, ya que no podría soportar la traición del príncipe. Por ello, se ha abstenido de estar bajo el ojo público.

Kate Middleton / Instagram

¿El príncipe William le fue infiel a Kate Middleton?

Colbert comentó en el show, antes mencionado, que no está ajeno a las especulaciones que giran en torno a la realeza británica, pues comentó que existen especulaciones de que el Príncipe William estaría siéndole infiel a la princesa de Gales con una mujer de nombre Lady Rose.

Las especulaciones han circulado desde el año pasado, según la prensa británica, esta posibilidad se centró en la relación que sostendrían el príncipe William y Lady Rose Hanbury, quien es la marquesa de Cholmondeley.

Instagram

Incluso, habrían destapado un informe que daba a conocer que, supuestamente, Kate confrontó a su esposo sobre esta traición. Sin embargo, el príncipe simplemente se echó a reír.

Al momento, nada de esta información ha sido confirmada por ninguno de los implicados. No obstante, la ausencia de Middleton del ojo público, avivó los rumores de la supuesta infidelidad del príncipe William y su supuesta separación.

Kate Middleton habría impuesto condiciones al Príncipe William tras su infidelidad con Rose Hanbury / Twitter: @CarmenGranddau1

Rose Hanbury y el principe William habrían sido captado besándose

Recordemos que el biógrafo británico, Tom Quinn, contó en su libro, Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family que el Príncipe William y Kate Middleton tuvieron fuertes peleas y entre estas estaría el motivo de la supuesta infidelidad del hijo de la Princesa Diana a su esposa con la examiga de Kate, Rose Hanbury.

William y Kate cumplen 12 años de casados / Instagram: @royaltywithclare

El biógrafo contó que estas peleas han llegado demasiado lejos, pues se han insultado y hasta arrojado objetos en medio de estas fuertes discusiones.

“No todo es dulzura, tienen peleas terribles en las que se arrojan cosas. Kate puede parecer una persona muy tranquila, y William también, pero no siempre es cierto. Porque el gran estrés para William y Kate es que están constantemente rodeados de ayudantes de palacio. Es como una novela de Jane Austen”, indicó.

Al momento, se desconoce si la princesa de Gales por fin tomó la decisión de separarse de su esposo, el príncipe William.