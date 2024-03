Pato Levy manifiesta su sólido apoyo a Ana Bárbara en medio de escándalo ¡Duda de la versión de José Emilio!

Ana Bárbara sigue dando de qué hablar luego de que se dio a conocer la demanda que presentó en su contra su hermano, José Francisco Ugalde, quien afirma ser coautor de varios de sus éxitos musicales. También, por las declaraciones de su exhijastro, José Emilio Fernández Levy, en contra de su pareja, Ángel Muñoz.

Recordemos que José Emilio ha declarado que Ángel Muñoz se aprovecha de Ana Bárbara y maltrata a los hijos de la cantante. Incluso, Reyli ha negado que su hijo, fruto de la amistad con la cantante, este expuesto a un supuestamente ambiente de violencia.

No te pierdas: Prometido de Ana Bárbara reacciona a las acusaciones de que es culpable de distanciarla de su familia

Ahora, quien salió en defensa de Ana Bárbara y Ángel Muñoz fue Pato Levy, hermano de Mariana Levy, quien comentó que ¡duda de la versión de su sobrino, José Emilio Levy!

A través de una entrevista para Venga la alegría, el hijo de Talina Fernández externó su postura ante la polémica de Ana Bárbara. Consideró que no sabe si creerle a su sobrino, ya que manifestó que podría estar exagerando su versión de los hechos.

Te puede interesar: Papá de Ana Bárbara asegura que es una ingrata y Emilio Levy remató: “Puso antes a su esposo que a sus hijos”

Agregó: “Yo creo que todavía no le halla qué quiere, porque de repente andaba vendiendo camisas, de repente andaba vendiendo jabones a hoteles… Y pues ahora está queriendo actuar”.

No te pierdas: Ana Bárbara pide respeto luego de advertir a José Emilio Levy

Finalmente, el hermano de Mariana Levy manifestó su contundente apoyo a Ana Bárbara en esta tremenda controversia.

Pato Levy

“O sea, ‘la Peque’ me tira superlinda onda. O sea, yo me casaba con ella… Ya para que José Emilio no se encabr*n*… Peque, te mando amor y bendiciones. En donde sea que estés, para el resto de mi vida. Peque trató a los niños, uta (muy bien a Jose Emilio, María y Paula Levy)… Ella es su mamá”.