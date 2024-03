Galilea Montijo revela que sufrió ac0so y v!ol3ncia por parte de una expareja; así fue su experiencia

Galilea Montijo volvió a sorprender con sus declaraciones en una reciente emisión de ‘Netas divinas’, ya que ahí confesó que fue víctima de violencia dentro de una de las relaciones más tóxicas que tuvo en el pasado.

La conductora comentó que hace algunos años tuvo una relación demasiado tóxica de la que ella quería salir y que tuvo que pedir ayuda de su exsuegra.

La famosa mencionó durante una dinámica del programa de Unicable, que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, pues está muy feliz con su novio Isaac Moreno.

Al mismo tiempo, recordó que vivió una historia de terror, en la cual fue víctima de violencia psicológica y manipulación.

Galilea detalló que incluso tuvo que hablar con su entonces exsuegra para que calmara a su hijo, pues reveló que su expareja era extranjero, pero afortunadamente la señora sí la apoyó.

Durante la plática, Montijo confesó que su expareja la amenazó con quitarse la vida como un intento de chantaje para que estuviera con él.

Galilea mencionó que también sufrió ac0s0 por esta expareja, pues la persiguió en varias ocasiones. Finalmente, la conductora reveló que el hombre entendió que ella no quería nada con él, regresó a su país y no volvió a saber de él.

Galilea Montijo

“Me perseguía en un carro. ¡Ay no, no, no! Horrible, hasta que entendió que yo no quería nada y ya se regresó y ya no supe absolutamente nada de él”.