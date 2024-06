Kate Middleton: Había buenas noticias sobre su salud y ahora todo cambia: “Está muy enferma”

Hace casi tres meses, la princesa de Gales, Kate Middleton dio a conocer que le detectaron cáncer luego de someterse a una cirugía abdominal programada.

Desde entonces las alarmas se encendieron porque no es un secreto que la princesa es una de los miembros reales más queridas junto a su esposo Guillermo.

Precisamente hace unos días, una fuente comentó a ‘Vanity Fair’ que Kate estaba reaccionando muy bien al tratamiento contra la enfermedad y que superó una fase de las quimioterapias.

Para atender su salud, Kate ha estado lejos del trabajo y por consecuencia de la vida pública. Sin embargo, recientemente la famosa biógrafa de la princesa Diana, Lady Colin Campbell hace ver otro panorama muy distinto a la información que se tenía sobre el avance en la salud de Kate.

Así anunció que padecía cáncer / Instagram

La autora del libro ‘Meghan and Harry: The real story: persecutors or victims’ dio a conocer que la princesa “está muy enferma”. En una entrevista con el medio español ‘Mujer hoy’, Campbell develó que la salud de Kate sigue siendo tan delicada que por supuesto que no puede volver al trabajo pronto y apenas tiene la fuerza suficiente para seguir al tanto de sus tres niños.

“Katherine está muy enferma. El tratamiento es agotador. Tiene que reservarse para recuperarse y para poder ocuparse de sus tres hijos, que son muy pequeños. Es tan simple como eso. Está demasiado enferma para estar activa”, comentó.

Asusta la ausencia de Kate Middleton en medio de su enfermedad

En medio de la preocupación por la salud de Kate y aunque la gente quisera volver a verla públicamente, esto se ve lejano aún porque está en una fase crucial de su tratamiento.

Y pese a que el mismo Rey Carlos III también está padeciendo la misma enfermedad, los ojos del público se centran en Kate e incluso es la que más preocupa en el Palacio porque ella es el verdadero motor mediático de la monarquía.

Es así que con la ausencia de Kate ante los medios, siendo que es quien tiene más viralidad en cuanto a sus acciones, palabras y fotografías, el precio que estaría pagando la Corona es la visibilidad que la princesa les da y así lo explicaba la autora del libro ‘Running the family firm, How the monarchy manages hits image and our money’:

“Los medios de comunicación son vitales para mantener el poder de la Corona. Producen consentimiento popular al poder real a través de las imágenes que se publican y de un relato en el que colaboraron todos los miembros de la familia. Dicho brevemente, para mantener su poder, la monarquía ha de producir un linaje y ha de reproducirse en sí misma en la imaginación del público. En los Windsor, ambos procesos coinciden en la figura de Kate Middleton”.

Kate Middeton aún no regresará a los actos públicos / Chris Jackson

El peor escenario… ¿Guillermo podría llegar al trono sin Kate?

El medio español ‘Mujer hoy’ también platicó con la autora de ‘Reinas de España. Siglos XVIII-XXI. De María Luisa Gabriela de Saboya a Letizia Ortiz’, María José Rubio y se planteó la posibilidad de que debido al panorama de salud de Kate, Guillermo pueda llegar solo al trono en un futuro.

Nunca se ha dado la posibilidad de que un monarca llegue al trono siendo viudo, pero se recuerda que en el pasado, la reina Victoria fue reina viuda por 40 años, por tener alguna referencia similar. Sin embargo, Rubio dice que ve poco viable que Guillermo pueda llegar ahí sin Kate: “La monarquía, históricamente, soporta mal un rey sin consorte. Al menos, eso es lo que dice la tradición histórica. Era prácticamente inmediato: reina muerta, reina puesta. Básicamente para evitar que los monarcas ‘se despistaran’ con relaciones que no fueran legítimas o para que las tuvieran con la cobertura de una consorte. La estructura de esta institución del Estado es familiar; le quitas una ficha y no funciona”, explicó.

¿William llegaría al trono sin Kate? / Instagram

Kate Middleton podría no regresar a los actos públicos como se espera

En esta delicada situación de salud, Kate está concentrada en recuperarse y posiblemente no se le vuelva a ver este año.

Trascendió que la princesa estaría reconsiderando qué roles sí podrá asumir en el futuro, según dijo una fuente a ‘US Weekly’, por lo que es posible que la dinámica en la realeza cambie para siempre. “Kate está reevaluando lo que podrá asumir cuando regrese. Es posible que nunca vuelva a desempeñar el papel en el que la gente la vio antes”, dijo.

Ahora se acerca el cumpleaños del Rey Carlos III el tercer sábado de junio y en Londres está la esperanza de la aparición de la princesa en el balcón del Palacio, aunque con todas las filtraciones conocidas, esto es poco probable.

Así lució la familia en el Trooping the colour del año pasado / Instagram

Además, se acerca el Trooping the colour y el Palacio de Kensingston confirmó que Kate Middleton no asistirá al ensayo general el próximo 8 de junio.

En esta etapa, los príncipes han aprovechado para estar más tiempo juntos y “se han estado reconectando y están más cerca que nunca”, además de que él ha podido estar más pendiente de sus hijos, según trascendió en un periódico, por lo que la familia tiene tranquilidad en su casa de verano en Norfolk, Ammer Hall que tiene 10 recámaras, alberca, cancha de tenis y espacio para que los niños puedan jugar.