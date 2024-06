Alejandro Fernández causa polémica por un peculiar detalle en su vestuario de cuero

En redes sociales se ha hecho viral un video de Alejandro Fernández ofreciendo un concierto. Lo que llamó la atención esta vez no fue su actuación. ¡Fue su vestuario! Muchos afirmaron que éste le hizo el trabajo fácil a la imaginación y no le dejó nada. Al parecer el cantante no se percató de la situación pues él siguió con el show como si nada pasara.

El cantante siguió cantando como si nada. Al parecer no se dio cuenta de lo que sucedió / Twitter

Alejandro Fernández en concierto: video

El querido cantante salió al escenario portando un traje de charro hecho de cuero y mientras cantaba '¿De qué manera te olvido?’, los fanáticos que estaban en primera fila decidieron capturar el momento en video. El clip empezó a circular en redes y se hizo viral porque los internautas se percataron de que el traje de charro le hizo una jugarreta a Alejandro, marcando algunas zonas.

¿A poco el canta "labios compartidos"? 🤣🤣 pic.twitter.com/8e7bDMXqVj — Soy Marbe (@BellaIndirecta) June 4, 2024

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y los comentarios de los mexicanos, que se caracterizan por ser muy creativos, ya le están dando la vuelta al internet.

Hasta ahora ‘el Potrillo’ no ha hecho ninguna declaración acerca del clip que ya es viral en todas las redes.

