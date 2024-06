Kate Middleton reaparece y da detalles sobre su tratamiento contra el cáncer

A finales de marzo, Kate Middleton reveló que había sido diagnosticada con cáncer. En aquel momento, no dio muchos detalles de su afección, pero mencionó que ya se encontraba en la primera fase de su tratamiento.

Cabe destacar que su enfermedad le fue detectada tras una cirugía abdominal a la que se sometió en enero pasado.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres. En ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas después de la operación encontraron que el cáncer había estado presente. Por lo tanto, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento preventivo: Quimioterapia”, señaló en un video para redes sociales

Tras varios meses de especulaciones sobre su salud, la princesa de Gales reaparece en redes sociales para dar una actualización sobre su estado de salud.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

¿Qué dijo Kate Middleton sobre su salud?

A través de Instagram, Kate Middleton se dijo muy contenta por todo el apoyo que ha recibido desde que dio a conocer su enfermedad: “Realmente ha marcado la diferencia para William y para mí y nos ha ayudado a ambos en algunos de los momentos más difíciles”, expresó.

Sobre su tratamiento, señaló que todo va evolucionando favorablemente, a pensar de los efectos secundarios que ha padecido.

“Estoy progresando bien, pero como cualquiera que esté pasando por quimioterapia sabrá, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que ceder ante tu cuerpo descansando. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo para sentirte bien” Kate Middleton

Asimismo, señaló que, pese a todo, ha tratado de seguir su vida con la mayor normalidad posible. Incluso reconoció que tenía deseos de volver a asistir a sus compromisos públicos.

“Estoy deseando asistir al Desfile de Cumpleaños del Rey este fin de semana con mi familia y espero unirme a algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sabiendo que aún no estoy fuera de peligro. Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente con la incertidumbre. Tomando cada día como viene, escuchando a mi cuerpo, y permitiéndome tomar este tiempo tan necesario para sanar”, indicó.

Para finalizar, volvió a expresar su agradecimiento por todas las muestras de cariño y amor que le han dado todos sus seguidores.

“Muchas gracias por su continua comprensión, y a todos ustedes que han compartido sus historias conmigo tan valientemente”, concluyó.

¿Qué tipo de cáncer tiene Kate Middleton?

Lo que se sabe del cáncer que le fue diagnosticado luego de una cirugía abdominal aún no es especificado.

Kate estuvo 13 noches en el hospital y salió el 29 de enero. El Palacio de Kensington comentó que no compartiría más información médica sobre la etapa del cáncer, luego de que se denunciara que querían robar el expediente de Kate en el hospital.

