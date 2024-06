Clovis Nienow y Cristina Porta se reconcilian tras polémicas en ‘La casa de los famosos’ de Telemundo

Clovis Nienow y Cristina Porta protagonizaron una de las enemistades más recordadas dentro de ’La casa de los famosos’ de Telemundo. En sus constantes encontronazos, él la tachaba de problemática, mientras que ella lo acusaba de ser una persona “falsa”.

En su momento, la española también criticó el romance que el mexicano estaba desarrollando con Aleska Génesis: “Estás alargando lo de Aleska, que es más falso que una moneda de tres euros. No tienes nada más”, indicó.

A casi dos meses desde que el concurso llegó a su fin, Cristina y Clovis viajaron juntos a Puerto Rico para la fiesta de cumpleaños de Maripily Rivera. En su viaje, ambos aprovecharon para limar asperezas y reconciliarse.

Cristina Porta y Clovis Nienow / X: @momentosdelcldf

Clovis y Cristina revelan que ya se reconciliaron

Mediante un enlace con el programa ‘Hoy día’, la conductora admitió que había cometido muchos errores durante su estancia en el reality: “Hago autocrítica. Me equivoqué en algunas cosas”, indicó.

Por su parte, el actor señaló que, lo sucedido dentro de la casa, se queda allí, por lo que está dispuesto a convivir con Cristina.

“Las cosas que pasan en la casa, se quedan en la casa. Estamos aquí compartiendo, conviviendo. Yo no me esperaba a Cristina aquí en Puerto Rico, así que vamos a divertirnos. Vamos a pasarla bien. Yo no soy una persona rencorosa”. Clovis Nienow

En respuesta, Cristina manifestó que tampoco “guarda rencores” y le agradeció a Maripily por haber “hecho posible” su reconciliación con Clovis Nienow.

¿Qué opina Cristina sobre el romance entre Clovis y Aleska?

Si bien en su momento aseguró que el romance entre Clovis y Aleska era una “farsa”, ahora reconoce que fue algo que la “tomó por sorpresa”, pues no creía que realmente se fueran a enamorar al salir del reality.

Para cerrar con la conversación, Maripily dijo sentirse muy feliz de que todo sea “amor y cariño” tras la culminación del show, a pesar de que existen algunos integrantes que no le agradan. Si bien no mencionó nombres, dejó entrever que hablaba específicamente de Aleska, quien aparentemente no fue invitaba al festejo.

