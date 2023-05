Kim Kardashian acepta por primera vez haberse hecho un arreglito, pero no es el que todos creen

Kim Kardashian es una de las mujeres más admiradas del mundo gracias a sus medidas perfectas y su piel increíble que hace a muchas personas alrededor del mundo quieran lucir como ella y seguir su rutina de belleza para lucir así de espectaculares.

Por increíble que parezca, Kim nunca ha hablado públicamente de alguna cirugía estética, dando a entender que toda su anatomía, incluyendo su prominente retaguardia y perfectos labios y nariz, se tratan de algo que se dio así de manera natural.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer a través de Snapchat, un avance de la nueva temporada del reality Keeping Up With the Kardashians, en donde la ex de Kanye West admite por primera vez que se hizo un arreglito estético.

Kim Kardashian le dijo a su profesor de canto que no podía mover mucho los músculos de su cuello porque tenía botox / Snapchat: khloekardashian

Se trata de una escena donde Kim acude a clases de canto, pero le advierte a su profesor que no puede usar los músculos de su cuello porque “la mitad de su cuello tiene botox”.

¿Qué cirugías se ha hecho Kim Kardashian?

En 2022, Kim dijo que se puso “un poco de botox” con el fin de tener un rostro más uniforme, aunque la socialité no ha admitido que estos procedimientos han sido más invasivos de lo que parecen.

En otras ocasiones, Kim ha declarado haber entrado al quirófano para “reparar los daños” de sus embarazos, pues recordemos que la empresaria tiene 4 hijos, así que se ha sometido a 5 cirugías reconstructivas para corregir lo que sus embarazos le han generado en su cuerpo, como los senos, mismos que se llenaron de estrías y cicatrices, mismos que se retiró con láser.

Kim Kardashian ha presumido su escultural figura / Instagram: @kimkardashian

Los expertos han analizado la figura de Kim Kardashian y han revelado que entre las cirugías a las que se ha sometido se encuentran: una rinoplastia reptal, misma que adelgaza y refina la punta de la nariz; dos aumentos de senos; una reducción de cintura; rellenos en las mejillas, así como transferencia de grasa hacia sus glúteos, pues con una radiografía, Kim demostró en el pasado que no tiene implantes.