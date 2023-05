La ex del campeón de UFC, Adesanya lo demandó tras su rompimiento; ¡quiere ser recompensa por apoyarlo!

Israel Adesanya y Charlotte Powdrell mantuvieron una relación durante 15 años, no obstante jamás se casaron ni tuvieron hijos.



Israel Adesanya, campeón de la UFC se encuentra en problemas judiciales, esto debido a que su exnovia, Charlotte Powdrell, optó por demandarlo luego de 15 años de relación.

Y es que tras romper acudió a las autoridades para alzar una demanda contra el campeón bajo el argumento que lo ha apoyado mucho durante su carrera, por lo que merece la mitad de sus propiedades.

Pese a no estar casados, ni tener hijos, la joven se mantiene firme con su declaración de ser merecedora de la mitad de la fortuna.

Israel Adesanya going BEAST MODE after his ex-gf comes after him for half his money pic.twitter.com/prKnUDiuWc — Number Runner (@runthefnumbers) May 15, 2023

Sean O’Malley, campeón de la UFC sale en defensa de Adesanya

En ese contexto, su amigo y compañero de la UFC Sean O’Malley alzó la voz en torno al caso y es que comentó que el caso le parece ridículo: “ni siquiera sabía que tenía novia, pero querer la mitad de lo que ha hecho es absolutamente ridículo”.

Sean recalcó que no le parece nada justo que ella se quede con la mitad de los bienes, ya que no trabajaba y no aportó a generar esa fortuna: “estuvieron juntos durante 15 años, desde el principio, y ella no trabajaba porque constantemente le hacía masajes con alimentos, y en el gimnasio hacía todo por él”.

Adesanya confesó no tener miedo de entrar en pleito legal con su ex / Instagram: @stylebender

Adesanya le manda un contundente mensaje a su exnovia

Aunado a eso, Izzy rompió el silencio y dio su versión de los hechos y es que aseguró que su exnovia planeaba tener una imagen de víctima, esto lo comprobó con unos mensajes que ella le mandó:

“He trabajado en la salud mental, así que soy muy buena manipulando gente... Pero nunca lo usaría. No siempre es divertido vivir a su sombra y ser la segunda prioridad porque lo que está haciendo es muy importante. Si me mudo, me alejaré".

La pareja compartió 15 años de relación, no obstante jamás se casaron o tuvieron hijos / Twitter: @mamelodibeacon

De igual manera, compartió la contundente respuesta que le mandó a la joven: “ojalá, te dejase ir a la deriva hacia una existencia miserable, porque la miseria ama la compañía y tú amas hacerte la víctima. De todas formas, firma el contrato de arrendamiento lo antes posible. También espero que tu abogado se levante y venga a por mis activos”.

Pero eso no fue todo, ya que incluso llegó a los insultos y la señaló de tener un sugar daddy a su lado: “espero que intentes perjudicar tanto mis negocios como Puma con sus amenazas de p*** barata. Por favor hazlo, paga ahora que tienes un sugar daddy que te lo pagará todo. Drenarme mentalmente... eres patética, incluso peor que cuando dijiste: ‘bueno, entonces vas a tener que romper conmigo’, para que puedas hacerte la víctima de la forma que te gusta”.

Incluso el campeón le recordó que ella nunca le ayudó a generar dinero: “nunca me has ayudado a hacer dinero, siempre me has costado dinero. ¿Ahora crees que te mereces la mitad de mi mie***? Que mocosa pomposa titulada eres. Te escupo”.

El campeón de la UFC mencionó que por fin encontró a alguien que no busca apagar su brillo como su ex / Instagram: @stylebender

Entre la rabia del momento, la invitó a seguir con sus campañas de desprestigio contra él, ya que no le importa que siga ventilando información de él: “ni siquiera te odio, solo no me importas. Hace ya tiempo que no estoy enamorado de ti”.

Para finalizar le recordó que ahora ya tiene alguien a su lado que no busca apagar su brillo: “en resumen, me alegro de que esto haya pasado, no cambiaría ni una maldita cosa. Me alegro de tener finalmente a alguien que pueda soportar estar a mi lado y no sienta que mi brillo apaga el de otros. Seguro de su propia luz”.