La leyenda inolvidable: Luis Miguel agota 26 fechas en once estados de la Unión Americana

Luego de su rotundo éxito por el Cono Sur, Luis Miguel iniciará este 15 de septiembre una histórica gira de 26 conciertos por 22 ciudades de los Estados Unidos; todos con localidades agotadas.

Después de 20 inolvidables fechas ante más de 200 mil personas que llenaron a su máxima capacidad la Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina y de Santiago, Chile, Luis Miguel cautivará con su voz e inolvidable repertorio a 21 ciudades en once estados de la Unión Americana y su capital.

Lo anterior, a lo largo de una serie de 26 conciertos que, previo al inicio de la gira, se reportan con localidades totalmente agotadas.

La histórica gira del cantante comenzará con tres conciertos el 15, 16 y 17 de septiembre en el Dolby Live at Park MGM de Las Vegas, Nevada; y culminará en el Moody Center de Austin, Texas, el próximo 5 de noviembre de 2023.

Para entonces, el cantante habrá cumplido casi dos meses de gira por los estados de Nevada, California, Arizona, Illinois, Indiana, New York, Florida, New Jersey, Massachusetts, Oklahoma y Texas; así como en el Capital One Arena, foro con capacidad de 20 mil localidades, en Washington, D.C.

Luis Miguel luce muy feliz en compañía de la familia de Paloma Cuevas / 305shock y Grosby Group

Tras su paso por Norteamérica, el Luis Miguel Tour 2023-2024 que promete ser la gira más grande y exitosa para un cantante mexicano de talla internacional, continuará este 14 de noviembre por territorio mexicano, donde cerrará el presente año con un espectacular concierto en la Riviera Maya.