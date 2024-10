Liam Payne: Tunden y culpan a Simon Cowell, creador de One Direction tras reaccionar a la muerte del cantante

La trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, ha sido una de las noticias más devastadoras. El cantante perdió la vida tras caer del tercer piso de un hotel en Argentina a los 31 años.

Figuras públicas que lo amaron han estado enviando sus condolencias a través de comunicados como ya sucedió con sus excompañeros de banda, Louis, Niall, Zayn y Harry, además de su novia Kate Cassidy y la madre de su hijo, Cheryl Cole.

Una de esas personas que salió a pronunciarse sobre la tragedia en la que Liam murió fue Simon Cowell, el creador de la boyband que marcó a toda una generación gracias a que él los dirigió y los llevó a la fama tras audicionar en el programa ‘The X Factor’ del cual también es juez.

Simon lanzó a la fama a One Direction / Twitter

La despedida de Simon Cowell a Liam Payne

A través de un comunicado, Simon expresó su sentir ante esta lamentable noticia: “Nunca sabes realmente cómo te sientes por alguien hasta un momento así, Liam Payne, estoy completamente devastado, con el corazón roto, me siento vacío, quiero que sepas cuánto amor y respeto tengo, cada lágrima derramada es un recuerdo de ti”.

“Es tan difícil poner en palabras lo que siento en este momento. Hoy salí y pensé en todas las veces que pasamos juntos. Quería que supieras lo que siempre les decía a las miles de personas que me preguntaban. ¿Cómo es Liam? Y les decía que eras amable, divertido, dulce, considerado, talentoso, humilde, enfocado. Y cuánto amabas la música. Y cuánto amor genuino tenías por los fans”, agregó.

Cowell recordó cuando le negó la entrada al programa después de audicionar hasta que tiempo después lo volvió parte del grupo, aplaudiendo su disciplina y tenacidad para regresar al programa a pesar de la negativa: “Tuve que decirte cuando tenías 14 años que ese no era tu momento. Y ambos hicimos una promesa de que nos encontraríamos de nuevo. Mucha gente habría renunciado. Tú no lo hiciste. Volviste y en pocos meses todo el mundo conocía a Liam. Nunca te olvidaste de los fans. Te vi pasar tanto tiempo con personas que querían conocerte. Realmente te importaban”.

También recordó que el cantante lo visitó en 2023 para hablar con él a pesar de que el grupo se había acabado: “Viniste a verme el año pasado. No para una reunión, solo para sentarte y hablar. Recordamos todos los momentos divertidos que pasamos juntos. Y lo orgulloso que estabas de ser padre. Después de que te fuiste, recordé que seguías siendo el dulce y amable chico que conocí hace tantos años”.

“Conozco a tu hijo, Bear. Tiene tu sonrisa y ese brillo en los ojos que tú tienes, estará muy orgulloso de todo lo que lograste. Y de cómo lo lograste. Siempre pensé en los 5 de ustedes en la banda como hermanos. Y al leer sus mensajes hoy, creo que lo eran. Ahora, Liam, puedo ver el efecto que tuviste en tantas personas. Porque nos dejaste demasiado pronto. Descansa en paz, mi amigo. Envío mi amor, pensamientos y oraciones a tu familia. Simon X”, concluyó.

Le llueven críticas a Simon Cowell luego de la muerte de Liam Payne

Después de las palabras de Simon, millones de fans alrededor del mundo le dejaron saber el enojo que sienten contra él, acusándolo de ser responsable de la situación emocional tan compleja que enfrentaba Liam al perder la vida debido a que a su parecer “no hizo nada” para proteger la salud mental de los cantantes que solo eran adolescentes cuando buscaron la fama, además de someterlos a estrictos contratos en su disquera haciendo asfixiante la experiencia de cumplir sus sueños.

¿Qué pasó entre Simon Cowell y Liam Payne?

Aunque Simon lanzó a la fama a One Direction en 2010 siendo todo un fenómeno de la música, el éxito tuvo que costar un alto precio.

En medio de la fama, los cantantes fueron sometidos a contratos estrictos que les prohibían mostrar sus personalidades reales para dejar que la disquera hiciera lo propio al tener a cinco chicos en una banda y poderlos posicionar en la industria musical atrayendo a miles de personas.

También los obligaban a trabajar bajo condiciones laborales bastante extremas, lo que trajo presión para ellos para poder cumplir con todas las expectativas, así como con los compromisos laborales de giras alrededor del mundo práctiamente sin descanso.

Saltaron a la fama en The X Factor

Y quien estaba detrás de todo ello era el productor musical, Simon Cowell, lo que le ha provocado un rechazo por parte de los fans no solo de One Direction sino de otros grupos que han alcanzado fama mundial como Fifth Harmony de donde salió Camila Cabello y Little Mix, todos ellos bajo el “cuidado” de Cowell.

Los señalamientos en su contra son basados en las propias palabras de exintegrantes de cada grupo, quienes han relatado que a pesar de vivir el momento que tanto esperaban al ser reconocidos mundialmente, al mismo tiempo vivían un infierno con el arduo trabajo y el poco dinero que veían de ello aunque las ganancias eran gigantes, debido a los contratos que favorecían más a la disquera entre las giras y álbumes que los grupos realizaban.

El acercamiento de Liam Payne al alcohol y las sustancias fue provocado por la fama en One Direction

En el caso de Liam, contó que sus problemas de salud mental padeciendo ansiedad y depresión ocurrieron precisamente cuando estaba en One Direction y se acercó a las sustancias, mismas que le causaban pensamientos de quitarse la vida y en años anteriores sufrió una experiencia similar a lo que ocurrió esta vez, pues estuvo a punto de caer del techo del hotel debido al consumo de estas sustancias prohibidas.

El motivo por el que Liam se acercó a las adicciones fue porque en aquellos años, él y sus compañeros causaban tal furor entre los fans que no los dejaban salir solos por su propia seguridad, así que se resguardaban todo momento en el hotel. “Hacer un espectáculo para miles de personas y luego quedarte solo en un país donde no puedes salir a ninguna parte. ¿Qué otra cosa vas a hacer? El minibar siempre está ahí”, decía.

“En un momento dado pensé: ‘Voy a hacer una fiesta para uno solo’ y eso pareció continuar durante muchos años de mi vida. Luego miras hacia atrás y te das cuenta de cuánto tiempo has estado bebiendo y piensas: ‘Dios mío, eso es mucho tiempo’”, contó en otra ocasión.

“Hubo momentos en los que fue tóxico y difícil. No me malinterpreten, nos lo pasamos genial, pero… no te das cuenta de que tienes una opción en ese momento”, añadió, diciendo que agradecía por el fin del grupo en 2015: “Sé que mucha gente se va a enojar conmigo por decir eso, pero tenía que parar o me mataría”.