Liam Payne: Madre de Harry Styles reacciona a su muerte con desgarradora imagen

El fallecimiento de Liam Payne ha dejado atónitos a millones de sus seguidores alrededor del mundo. No solo sus fans, sino también aquellos que formaron parte de su vida, han comenzado a reaccionar a la trágica noticia.

Hasta el momento, ningún exintegrante de One direction, la banda que catapultó a Payne a la fama, ha emitido algún mensaje o un comunicado oficial. La unión que los integrantes de la boy band compartieron durante años sigue siendo un lazo significativo, y se espera que pronto algunos de sus compañeros expresen su dolor ante la pérdida de Liam. Sin embargo, quien ya ha manifestado públicamente su tristeza es Anne Twist, madre de Harry Styles, quien fue compañero y amigo cercano de Payne.

Anne Twist decidió utilizar su cuenta de Instagram para compartir un breve pero devastador mensaje sobre la muerte de Liam Payne. Publicó una imagen de un corazón roto en color rojo sobre un fondo negro, acompañado de un sencillo y poderoso texto que decía: “Solo un niño…”.

La publicación resonó profundamente en los seguidores de Harry Styles y de Payne, mostrando el impacto que su muerte ha tenido incluso en los familiares cercanos de los exintegrantes de One direction. El emotivo gesto de Anne refleja la estrecha relación que los miembros de la banda y sus familias forjaron a lo largo de los años.

Detalles sobre la trágica muerte de Liam Payne

El miércoles 16 de octubre, la industria musical quedó conmocionada al conocerse la noticia del fallecimiento de Liam Payne en Buenos Aires, Argentina. Payne había asistido al concierto de Niall Horan, otro exmiembro de One Direction, el pasado 2 de octubre en la Arena Movistar de la capital argentina.

Después del evento, decidió permanecer unos días más en la ciudad, acompañado de su novia, Kate Cassidy. No obstante, al momento de su trágico deceso, Cassidy se encontraba en Estados Unidos.

Las primeras imágenes y videos del suceso comenzaron a filtrarse rápidamente, incluyendo detalles sobre la habitación y la ambulancia que trasladó su cuerpo. Además, dos audios filtrados han generado aún más especulación. El primero corresponde a la llamada que el personal del hotel realizó al 911, y el segundo es un testimonio de un empleado del hotel, quien insinuó que Payne podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia.

El informe preliminar de la autopsia reveló que la muerte de Payne fue resultado de una caída, ya que presentaba más de 25 fracturas en el cuerpo, siendo una fractura en el cráneo la causa principal del fallecimiento.

La familia de Liam Payne pide respeto

En medio de la tragedia, la familia de Liam Payne ha emitido un comunicado oficial pidiendo privacidad y respeto. En el mensaje, compartido a través del medio The sun, expresaron su profundo dolor:

“Tenemos el corazón roto. Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente. Nos estamos apoyando lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este horrible momento”.

La súplica de la familia refleja la gravedad de la pérdida y el deseo de lidiar con su dolor en la intimidad, mientras el mundo del entretenimiento sigue lamentando la partida de un artista que dejó una huella imborrable.

¿Cuándo se formó One direction?

One direction es una boy band británica-irlandesa formada en 2010 en el programa de televisión The x factor en el Reino Unido. La banda originalmente estaba compuesta por Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson. Aunque los cinco concursaron como solistas en el programa, Simon Cowell, juez de The x factor, los reunió para formar un grupo.

A pesar de terminar en tercer lugar en la competencia, el grupo firmó un contrato discográfico con Syco Records, la discográfica de Cowell. Su sencillo debut, “What makes you beautiful”, lanzado en 2011, fue un éxito inmediato, alcanzando el número uno en varios países. Su primer álbum, Up all night, fue lanzado ese mismo año y tuvo gran éxito comercial, estableciendo a One direction como una de las boy bands más populares del mundo.

A lo largo de los siguientes años, la banda lanzó varios álbumes de gran éxito, incluidos Take me home (2012), Midnight memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015). Su estilo pop accesible y su enorme base de fans, conocidas como “directioners”, les permitió llenar estadios en todo el mundo y ganar numerosos premios.

En marzo de 2015, Zayn Malik dejó el grupo, citando el deseo de vivir una vida más normal fuera de la presión de la fama. A pesar de la salida de Malik, los cuatro miembros restantes continuaron como cuarteto y lanzaron su quinto álbum, Made in the A.M., antes de anunciar una pausa indefinida en 2016.

Desde entonces, los integrantes han seguido carreras solistas con estilos musicales diversos, y aunque ha habido especulaciones y deseos por parte de los fans de una posible reunión, hasta ahora no se ha concretado nada oficialmente.