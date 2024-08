Mamá biológica de Simone Biles le suplica que la perdone por abandonarla

La gimnasta Simone Biles regresó a los Juegos Olímpicos en París 2024 donde volvió a demostrar por qué es la número uno, luego de superar la depresión y una crisis mental, llevándose tres medallas de oro y una de plata a los 27 años.

La vida de Simone no ha sido fácil. La afamada gimnasta tuvo una dura infancia luego de ser abandonada por su madre biológica, Shanon Biles cuando ella tenía tan solo 6 años.

Shannon se vio obligada a renunciar a la custodia de sus cuatro hijos debido a las adicciones. Así que Simone y su hermana menor fueron adoptadas por sus abuelos maternos y sus dos hermanos mayores fueron adoptados por una tía.

Simone Biles y su hermana Adria / Instagram: @simonebiles

La inexistente relación entre Simone y su madre a raíz de su abandono ha sido un antes y un después en su vida porque esto le ha marcado y así lo ha reconocido ella en algunas entrevistas donde comenta que esta experiencia la preparó para enfrentar con fortaleza y valentía los desafíos que vendrían más adelante para llegar al éxito en su deporte y en la vida.

“No estaría donde estoy sin ese punto de inflexión. Vivir separada de mi madre biológica, estar en un hogar de acogida y ser adoptada por mis abuelos me ha preparado para un mejor camino”, indicó en una ocasión.

La mamá de Simone Biles le pide perdón. Quiere sanar su relación

Luego de la participación de Simone en París, la madre biológica de la mejor gimnasta de 2024 reapareció y en una entrevista con ‘Daily Mail’ indicó que quiere sanar su relación con la medallista olímpica.

“Le pediría que me perdone y le preguntaría si podemos seguir adelante, que no me juzgue por mi pasado”, fue el mensaje de Shanon para su hija, quien ahora se define como una “adicta en recuperación”.

Ella es la mamá biológica de Simone Biles / YouTube: RRG

La madre biológica de Simone continúa viviendo en Ohio en la casa donde la gimnasta pasó sus primeros años. Sin embargo, ha tenido problemas económicos y en 2018 se declaró insolvente, pero a pesar de todo, se dice firme en superar sus problemas con las sustancias y asegura haber cambiado a través de los años, por lo que espera restablecer la relación con su famosa hija.

También dijo que estaba arrepentida por las consecuencias que dejaron sus adicciones y comentó: “Fue difícil dejar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No podía cuidar de ellos. Seguía consumiendo y mi padre no quería que entrara y saliera de sus vidas cuando no me encontraba bien”.

Simone Biles y sus medallas en París 2024 / Instagram: @simonebiles

Aunque la señora tiene el número telefónico de Simone, ha preferido no molestarla y respetar su proceso, así que a través de los medios le hace llegar su petición para estar en contacto y poder tener un vínculo que sin duda a las dos les ayudaría a superar vacíos que les dejó la ausencia la una de la otra.

“Me gustaría hacer las paces con Simone personalmente. Solo estoy esperando a que ella y (su hermana menor) Adria vuelvan (de París). Hablo con Adria más de lo que hablo con Simone”, confesó.

Hasta el momento Simone no ha reaccionado al mensaje de su madre, pero Shanon tiene la esperanza de que su hija le dé la oportunidad de sanar las heridas del pasado y ser cercanas.