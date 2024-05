Mamá de Lupillo Rivera explota contra conductores de Telemundo por “hablar mal” de su hijo: “Les pagan más”

Sin duda alguna, Lupillo Rivera se ha convertido en uno de los participantes más controversiales en ‘La casa de los famosos’ de Telemundo. Si bien cuenta con una fuerte fanaticada, también ha recibido fuertes críticas por ciertos comportamientos dentro del show.

Uno de los más sonados fue cuando se separó del cuarto tierra a raíz del rechazo de Ariadna Gutiérrez, quien se mostró muy cercana a Rodrigo Romeh en su momento.

Tras esto, muchos aseguraron que Lupillo trataba de estar muy cerca de la colombiana, más de lo que ella permitiría. Si bien ella afirmó que el cantante siempre fue un “caballero”, a veces sentía que la trataba como un “objeto de su propiedad”.

Estas declaraciones provocaron que el artista asegurara que procedería legalmente contra Ariadna, Maripily Rivera y Rodrigo Rome por “difamación”.

Mamá de Lupillo Rivera sale en defensa del cantante

Además de los fans del reality, Verónica Bastos y Carlos Adyan, los conductores de ‘Pica y se extiende’, no han dudado en recalcar aquello que consideran negativo de la estancia de Lupillo Rivera.

Si bien muchos han apoyado las opiniones de los presentadores, Doña Rosa Rivera, madre del artista, se molestó ante esto y no dudó en expresarlo durante un reciente enlace con el programa.

Durante la transmisión, Doña Rosa preguntó el motivo por el cual le “tiraban” tanto a su hijo. Incluso, insinuó que, probablemente, les están “pagando” para “hablar mal” de él.

“¿Por qué le avientan tanto a Lupillo? ¿Por qué le dicen tantas cosas a Lupillo ¿Les pagan más o qué? Oí lo que le echan tú (Carlos) y la otra. Entonces, no creo que esté bien. Echenles a todos”. Doña Rosa Rivera

Si bien Verónica tomó de buena manera el comentario de Rosa, Carlos se puso serio y aseguró que él solo ha dicho lo que piensa: “No puedo ir en contra de mis principios, con todo respeto. Nosotros tenemos el derecho de dar nuestra opinión”, indicó.

En respuesta, la matriarca de la dinastía Rivera sostuvo que, sin importar el resultado de la competencia, su hijo ya era un ganador, por lo que volvió a exigir que no lo atacaran.

“Si no gana, para mí es ganador, pero no lo quemen tanto, con una fregada”, expresó con evidente molestia. Para que las cosas no escalaran de nivel, Bastos cambió el tema de la conversación y tranquilizó a su compañero de conducción, quien, aparentemente, quería defenderse.

Mamá de Lupillo Rivera está dispuesta a reconciliarse con su hijo

Luego de que Verónica le enseñara las declaraciones que dio Lupillo acerca de una posible reconciliación familiar, Doña Rosa afirmó que ella siempre estará dispuesta a perdonar los “errores” de sus hijos.

“Es mi hijo, tengo que perdonarlo. Los hermanos se tienen que perdonar y en todas las familias hay estos problemas. No me digan que, en la de ustedes, no hay. Lo voy a recibir con abrazo, con una comida”, manifestó.

La presentadora felicitó a Rosa por su actitud y le recordó que el reality suele sacar lo mejor, así como lo peor, de las personas. Esto provocó que la exesposa de Don Pedro Rivera volviera a reclamarles por “tirarle” tanto a su hijo.

“Los oí cómo estaban hablando. Sí, porque a ti te pagan más por tirarle a Lupillo”, expresó.

La discusión finalizó cuando Bastos mencionó que Rossy Rivera participará en la nueva temporada de ’Top Chef VIP’. Durante la despedida, Carlos señaló que él daba su opinión, provocando que Doña Rosa le respondiera con sarcasmo: “Ay sí, está bien. Bye”.

