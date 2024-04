Mayeli Alonso revela que no vive con Andy Ruiz, pese a su embarazo ¿terminó el amor?

A mediados de marzo, Mayeli Alonso y su actual pareja, Andy Ruiz, sorprendieron a todos al anunciar que estaban en la dulce espera de un bebé. Las celebridades confirmaron el embarazo poco después de que la noticia se diera a conocer en diversos medios.

Mediante redes sociales, la exesposa de Lupillo Rivera compartió un video que incluía una serie de fotografías en las que posa junto al boxeador. El clip finaliza con ellos sosteniendo un periódico que anunciaba la llegada del “bebé Ruiz” para este verano.

“Gracias a Dios por ser tan bueno con nosotros” Mayeli Alonso

Checa: ¡Confirmado! Mayeli Alonso y Andy Ruiz presumen embarazo con ‘baby bump’

Mayeli Alonso anuncia que ya no vive con Andy Ruiz

A casi un mes del feliz anuncio, Mayeli Ruiz hizo una transmisión en vivo para Tiktok en el que confiesa que no vive con Andy Ruiz. Incluso admitió que ambos se habían “adelantado” al procrear un hijo.

“Fíjense que ya no vivo con él. Yo siento que nos adelantamos un poquito con esto del embarazo. Nos adelantamos del tiempo que teníamos planeado. Ustedes saben lo que me ha costado tener mi casa”, indicó.

¿La relación entre Mayeli Alonso y Andy Ruiz se terminó?

Si bien no dio detalles sobre el estado actual de su relación con el pugilista, todo parece indicar que siguen juntos y la decisión de vivir en casas diferentes se dio por motivos laborales.

“Ustedes saben que, yo al irme a vivir con él, descuidaría mi negocio porque lo tengo cerca de mi casa. Mis oficinas las tengo en mi casa. Entonces creo que todo lleva su tiempo. Si en algún momento, Dios quiere que él y yo demos otro paso más, lo vamos a dar. Esto tiene que ver mucho con los tiempos de Dios. No tengo prisa de nada” Mayeli Alonso

Mayeli Alonso anuncia embarazo / Instagram: @mayelialonsooficial y @andy_destroyer13

No te pierdas: La casa de los famosos: Lupillo Rivera ¿confirma que tuvo un romance fugaz con “la Bronca”?

¿Cómo se enteró Mayeli Alonso de su embarazo?

Durante la conversación, contó que Andy “manifestó” que quedaría embarazada y hasta fue el primero en saber que serían padres.

“Él supo antes que yo que estaba embarazada. Él supo desde que yo iba a salir embarazada. Él me dijo ‘se me hace que vas a salir embarazada’. Cuando yo me hice mi prueba de embarazo, la puse en el sobre (sin verla). Él la vio. Yo estaba muy nerviosa, y me dijo: ‘Estás embarazada’”, relató.

Para finalizar, expresó que la noticia los hizo muy felices, pues, pese a haberse “adelantado”, ya habían contemplado la posibilidad de ser padres: “Las cosas a veces pasan así”.

Mira: Exesposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, sale en su defensa tras la pelea con Alfredo Adame en LCDLF