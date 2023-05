Megan Fox relató cómo es vivir con dismorfia corporal: “un viaje sin fin a amarse a sí misma”

El trastorno de dismorfia corporal es una enfermedad mental en la que el sujeto en cuestión no deja de pensar en uno o más defectos que percibe en su apariencia, aunque este sea mínimo e incluso en ocasiones ni siquiera exista tal detalle.

Megan Fox es considerada una de las actrices más sensuales y codiciadas de Hollywood, incluso en 2008 fue nombrada la mujer más sexy del mundo, pasando por encima de celebridades como Scarlett Johansson y Jessica Biel.

Pese a los títulos que le han otorgado, la famosa no se percibe como esa mujer hermosa que los demás ven y es que recientemente confesó al medio Sport Illustrated que ha padecido dismorfia corporal desde hace muchos años.

En ese panorama, Megan se ha encontrado en una lucha constante contra ella misma: “tengo dismorfia corporal. Nunca me veo como me ven los demás. Nunca hubo un momento en mi vida en el que amara mi cuerpo, nunca jamás”.

Asimismo, añadió que dicha condición es uno de los viajes más difíciles que ha tenido que atravesar: “un viaje sin fin a amarse a sí misma”.

La actriz prefirió alejarse de los reflectores debido a las críticas que recibía / Instagram: @meganfox.fans

Pero esto no solo lo sabemos de su voz, sino que los 60 mil dólares que ha invertido en retoques estéticos son prueba de ello y es que se ha colocado implantes de senos, bótox, cirugía de nariz y cirugía de párpados.

La travesía de Megan Fox por la dismorfia corporal

Pese a que el tema de la enfermedad de Megan salió a la luz recientemente, esto ya lo había admitido en 2021 para el medio GQ y es que dio detalles de como era vivir con ese trastorno: “podemos mirar a alguien y pensar: ‘Esa persona es tan guapa. Su vida deber ser muy fácil’. Lo más probable es que esa persona no se sienta así consigo misma”.

La artista confesó que durante años se ha sometido a arreglos estéticos para sentirse mejor con ella misma / Instagram: @meganfox.fans

Aunado a eso señaló que cuando era estudiante nunca fue la chica popular y bonita que sobresalía, incluso se definió como la chica solitaria:

“Nunca fui la chica hermosa de mi escuela. Quiero decir, tenía frenillos y teñí mi cabello de naranja. No era la chica popular. Siempre fui la solitaria. Creo que me había mentido a mí misma, o más bien por mucho tiempo no viví mi propia vida siendo yo misma. Esas partes mías más excéntricas o extrañas no correspondían con mi familia o con mi esencia”, relató.

Megan Fox recupera la confianza en sí misma

El trastorno que padece la hizo alejarse de la industria por un tiempo, sin embargo, se le ha visto en los últimos años más activa en eventos de Hollywood, pero esto tiene un gran motivo.

Y es que Machina Gun Kelly, pareja actual de la actriz, le ha ayudado a recuperar la confianza en sí misma, por lo que poco a poco se ha vuelto a dar cita en eventos públicos.

Megan reconoció que antes tenía miedo de las críticas, pero descubrió que el mundo la acepta como es: “cualquier cosa que pudieras decirme, yo ya me había sentido así, porque creía que el mundo no me iba a aceptar, así que pasé por un momento muy oscuro después de eso”.