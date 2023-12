Meryl Streep rompe su propio récord de nominaciones a los Globos de oro

Arranca la temporada de premios a lo mejor del cine y la televisión de 2023 con el anuncio de las nominaciones a los Globos de oro, donde ya no es sorpresa pero sí motivo de reconocimiento que la aclamada actriz Meryl Streep vuelve a aparecer y esta vez ¡batiendo récord!

La estadounidense Meryl Streep, este lunes, rompió su propia marca como la actriz más nominada de la historia de los Globos de oro, al recibir una nueva candidatura por su participación en la serie de comedia “Solo asesinatos en el edificio” en inglés “Only murders in the building”.

En dicha serie, Streep interpretó a Loretta Durkin, un personaje vinculado al musical de Oliver Putnam (interpretado por Martin Short), que colabora para descubrir a los responsables de los asesinatos en la tercera temporada.

Te puede interesar: Globos de Oro 2024: Barbie y Oppenheimer se coronan como los lideres en la lista de nominaciones

De las 33 veces que la actriz ha estado nominada, solo cuatro han sido por proyectos televisivos y en total ha ganado en ocho ocasiones.

Recordemos que su primer Globo de Oro lo obtuvo en 1980 por su actuación en la cinta ‘Kramer vs. Kramer’. Sin parar llego sumando galardones incluso por la emblemática película El diablo viste a la moda, (en ingles Devil Wears Prada) en 2006.

¿Que otros premios respaldan la carrera de Meryl Streep?

Streep es también la actriz con mayor número de nominaciones a los premios Óscar otorgados por la Academia de Hollywood con 21 nominaciones, de las cuales ha ganado en tres ocasiones.

Además, tiene dos Bafta del cine británico, un Oso de oro de Berlín y un premio a la mejor actriz en Cannes, por citar solo algunos de los reconocimientos que ha logrado a lo largo de su trayectoria.

Globos de oro 2024: dónde ver en streaming

La ceremonia de los Globos de oro 2024 se celebrará el domingo 7 de enero.

El evento se transmitirá en televisión por la cadena CBS. Los Golden Globes también se podrán ver en streaming vía Paramount+ y en la app de la CBS.