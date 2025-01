Muere a los 43 años leyenda de la música que arrasó en los 2000s

El mundo de la música urbana se encuentra sumido en la tristeza por la partida de Anthony Leonard Platt, mejor conocido como DJ Unk. Su fallecimiento a los 43 años deja una tristeza en la escena del hip-hop y el subgénero snap, del cual fue una figura clave.

Esta semana también se dio a conocer el fallecimiento de John Sykes, famoso guitarrista que formó parte de varias bandas exitosas, incluyendo ‘Whitesnake’ y ‘Thin Lizzy’ a los 64 años.

La noticia de su muerte fue confirmada por su esposa, Sherkita Long-Platt, a través de redes sociales: “Acabo de perder a mi esposo y mis hijos acaban de perder a su padre. Nuestra vida nunca será la misma. Te amo por siempre, Anthony”. También solicitó respeto por la privacidad de su familia en este difícil momento.

Además, su disquera, Big Oomp Records, emitió un comunicado en Instagram el 24 de enero, expresando su dolor: “Con un corazón pesado y una profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de una verdadera leyenda de ATL, Anthony Platt, mejor conocido como DJ Unk”, escribieron.

“En nombre de Big Oomp Records y la familia BOR, extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y a los innumerables fanáticos que fueron tocados por su arte y espíritu.”

Mira: Muere querida actriz de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘El señor de los cielos’

El ataque cardíaco de DJ Unk

En agosto de 2009, DJ Unk sufrió un ataque cardíaco que, según él mismo compartió, fue resultado de una vida marcada por un ritmo de trabajo agotador, hábitos alimenticios poco saludables y el consumo de alcohol y tabaco. En una entrevista con XXL Magazine en 2010, el rapero explicó las causas de su condición: “Se debe a no hacer ejercicio, a no comer bien. Básicamente, hombre, trabajo duro todos los días. Todo lo que hago es tratar de lograr algo en mi hogar. Estoy en constante movimiento, en aviones, en diferentes climas, y eso me pasó factura. Fue estrés”.

Tras este incidente, DJ Unk reconoció que necesitaba cambiar su estilo de vida. En la misma entrevista, comentó que redujo considerablemente su consumo de alcohol y tabaco. “Simplemente ya no me descontrolo como lo hacía antes; todo era tan rápido”, dijo. Además, señaló que su rutina espiritual también había cambiado: “Antes rezaba una vez al día, ahora lo hago dos veces”.

Este episodio de salud marcó un punto de inflexión en su vida, pero también reflejó la exigencia de su carrera y las presiones a las que estaba sometido constantemente.

Mira: Fallece David Lynch, icónico director de cine y creador de ‘Eraserhead’, a los 78 años

¿Quién fue DJ Unk?

Unk comenzó su carrera a los 17 años, cuando comenzó a pinchar discos en 1998, y formó parte de los Southern Style DJs junto a DJ Jelly y DJ Montay. En el año 2000, firmó con Big Oomp Records y en 2006 lanzó su primer álbum, ‘Beat’n down yo block!’, seguido en 2008 por ‘2econd Season’

El rapero Dj Unk, cuyo nombre real era Anthony Platt. Originario de Atlanta, Unk se destacó como una de las figuras clave del movimiento musical conocido como “snap”, un subgénero del hip-hop que emergió en la ciudad a mediados de los 2000.

Su carrera despegó con grandes éxitos como ‘Walk it Out’ y ‘2 Step’, ambos lanzados en 2006. La primera canción alcanzó el segundo lugar en la lista Billboard Hot Rap Songs, mientras que la segunda se colocó en el número cuatro.

Mira: Muere reconocida influencer culinaria a los 39 años, por complicaciones quirúrgicas