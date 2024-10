Muere Christopher Ciccone, hermano menor de Madonna, tras una dura batalla contra una enfermedad

Madonna se encuentra de luto, ya que se confirmó que su hermano menor, Christopher Ciccone, falleció a los 63 años el pasado viernes 4 de octubre. Sin embargo, su muerte se dio a conocer recientemente.

Cabe señalar que la cantante también sufrió hace unos días la pérdida de su madrastra, Joan Clare Ciccone, a causa de un cáncer muy agresivo, y a principios de 2023 la de su hermano mayor, Anthony Ciccone.

Christopher Ciccone trabajó como asistente, diseñador, vestuarista, estilista y director artístico de su hermana, Madonna.

Ve: Aristeo Cázares es captado saliendo con Caeli de Televisa: ¿Romance en puerta? ¿Y su novia?

¿De qué murió Christopher Ciccone?

El medio estadounidense The New York Times informó que Christopher falleció tras una larga lucha contra el cáncer.

Hasta el momento, se desconoce el tipo de cáncer que padecía. Sin embargo, también se reveló que en los últimos años Christopher se mudó a Michigan para estar más cerca de su familia.

En 2016, se informó que Christopher Ciccone se casó con Ray Thacker, un actor británico que estuvo a su lado en sus últimos momentos.

Te puede interesar: Cantante mexicana se salvó de las fiestas de Diddy y confirma lo turbio detrás de la industria

Christopher Ciccone trabajando junto a Madonna durante varios años

Christopher trabajó con su hermana Madonna en la década de los ochenta. Apareció en el video Lucky star, fue director artístico de la Blond ambition world tour y también dirigió The girlie show tour.

Además, dirigió videos musicales para artistas como Dolly Parton y Tony Bennett. Sin embargo, en 2001, la relación entre ambos se tensó cuando Madonna decidió no contratarlo como director para su gira Drowned world tour, lo que generó descontento en Christopher.

La relación empeoró en 2008 cuando Christopher publicó su autobiografía, Life with my sister madonna, donde relató la complicada relación que tenía con la reina del pop.

Después de varios años distanciados, en 2012 Christopher reveló en una entrevista que su contacto con Madonna era simplemente “a un nivel perfectamente normal”.

Asimismo, dejó claro que era mejor no seguir trabajando para la intérprete de Hung Up: “Ya no trabajo para ella, y es mejor así".

Mira: Gala Montes vuelve a despreciar a Agustín y en redes la llaman “ardida”

Madonna se despide de su hermano Christopher Ciccone con emotiva publicación

Madonna ha compartido un conmovedor mensaje en redes sociales para despedir a su hermano Christopher Ciccone, quien falleció recientemente. La artista recordó con profunda emoción su relación única con Christopher, marcada por un fuerte lazo desde la infancia.

“Mi hermano Christopher se ha ido. Fue el humano más cercano a mí durante tanto tiempo. Es difícil explicar nuestro vínculo. Pero surgió de un entendimiento de que éramos diferentes y la sociedad nos iba a hacer pasar un mal rato por no seguir el status quo”, expresó la cantante en su mensaje.

Madonna relató cómo ambos encontraron en la danza un refugio y una manera de conectar durante los momentos difíciles de su juventud. “Tomamos las manos del otro y bailamos a través de la locura de nuestra infancia... Mi profesor de ballet, también llamado Christopher, creó un espacio seguro para que mi hermano fuera gay, una palabra que no se habló ni siquiera susurró donde vivíamos”, compartió.

La relación entre los hermanos se mantuvo sólida a lo largo de los años, enfrentando juntos desafíos como la epidemia del SIDA y trabajando codo a codo en la carrera artística de Madonna. Christopher llegó a ser su Director Creativo en varias giras, ganándose el respeto por su impecable gusto y visión. “Cuando se trataba de buen gusto, mi hermano era el Papa, y tuviste que besar el anillo para obtener su bendición”, agregó la artista, reconociendo la influencia de su hermano en su trabajo.

Aunque los últimos años no fueron fáciles para ambos, ya que pasaron un tiempo distanciados, Madonna destacó que lograron reconectar antes de su partida.

“Cuando mi hermano se enfermó, encontramos nuestro camino de vuelta el uno al otro… Hice lo mejor que pude para mantenerlo vivo el mayor tiempo posible”, confesó.

Finalmente, Madonna expresó su alivio al saber que su hermano ya no sufre y concluyó su mensaje con una imagen poderosa: “Una vez más, nos tomamos de las manos, cerramos los ojos y bailamos. Juntos. Me alegro de que no esté sufriendo más. Nunca habrá nadie como él. Sé que está bailando en alguna parte”.