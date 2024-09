Muere integrante de ABBA tras padecer alzheimer

La industria de la música está de luto. La mañana de este miércoles 25 de septiembre se confirmó el fallecimiento de un exintegrante de la famosa agrupación ABBA.

Roger Palm, exbaterista de la agrupación sueca, fue quien lamentablemente perdió la vida, a los 75 años.

Te puede interesar: ¿Quién saldría de ‘La casa de los famosos México’ este miércoles?

Fallece Roger Palm, exbaterista de ABBA

De acuerdo con el periódico sueco Aftonbladet, el músico falleció a los 75 años de edad. Esto debido al Alzheimer que padeció durante varios años.

A través de un desgarrador comunicado, la familia expresó su sentir ante la pérdida de Roger. Señalaron la gran persona que fue en vida.

“Era un tipo cálido y humilde que siempre defendía a sus amigos y familiares. Lo extrañaremos mucho y deja un gran vacío detrás de él. Todos lo recordaremos con gran corazón”. Familia de Roger Palm

No te pierdas: Ángela Aguilar celebra dos meses de casada con Nodal ¿Con indirecta incluida a Cazzu y Belinda?

Al momento, se desconoce más información con respecto al sensible fallecimiento de Roger Palm. Sin embargo, en redes sociales se han encargado de despedir el gran legado que dejó el músico en la historia de la música pop.

Uno de ellos fue Janne Schaffer, de 78 años, quien expresó su tristeza al enterarse de esta lamentable noticia. A través de un emotivo mensaje despidió a Roger Palm.

“Uno de los mejores bateristas de Suecia, Roger Palm, ya no está en la vida terrenal. Te extraño, Roger, con tus gritos de alegría en el estudio cuando creábamos música, entre otros, con Ted Gärdestad”. Janne Schaffer

Mira: Laura Zapata se lanza contra Adrián Marcelo ¡Recordó cuando vivió un escándaloso momento con él en Monterrey!

¿Quién era Roger Palm?

Roger Palm fue un destacado baterista sueco, conocido por su colaboración con ABBA. Nació en 1949 y se convirtió en un músico de estudio muy solicitado a partir de los años 70. Palm participó en varias canciones icónicas de ABBA como ‘Dancing queen’, ‘Mamma mia’ y ‘Thank you for the music’. Aunque Ola Brunkert fue el baterista principal del grupo, Palm también dejó una huella significativa en el sonido de ABBA.

Además de su trabajo con ABBA, Palm tocó con bandas como los Gimmicks y Beatmakers, y trabajó como músico independiente desde 1976. Su carrera incluye contribuciones importantes a la música pop y su legado se mantiene vivo a través de su trabajo con varios artistas suecos.