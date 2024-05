Muere Morgan Spurlock, el documentalista que reveló los peligros de la comida rápida en ‘Super size me’

Morgan Spurlock, el innovador documentalista conocido por su impactante cinta ‘Super size me’, falleció a los 53 años en Nueva York debido a complicaciones del cáncer. Su familia confirmó la noticia este viernes.

“Fue un día triste, el dar el último adiós a mi hermano Morgan”, expresó Craig Spurlock, hermano y colaborador del cineasta. “Morgan dio tanto a través de su trabajo artístico, sus ideas y su generosidad. El mundo ha perdido a un auténtico genio creativo y a un hombre especial. Me enorgullece haber trabajado con él”.

Spurlock falleció el jueves en Nueva York debido a complicaciones relacionadas con el cáncer, según informó su familia en un comunicado emitido el viernes.

Morgan Spurlock fue nominado al Oscar por documental sobre McDonald’s

Spurlock alcanzó fama mundial en 2004 con ‘Super size me’, un documental nominado al Oscar que detalló los efectos devastadores en su salud tras consumir exclusivamente productos de McDonald’s durante 30 días. El título hacía referencia a una oferta de la cadena que aumentaba el tamaño de las porciones de papas fritas y refrescos.

En solo un mes, Spurlock subió 34 kilos y sufrió depresi0N y problemas hepáticos. Aunque algunos críticos pusieron en duda sus conclusiones, ‘Super size me’ provocó un debate crucial sobre la comida rápida y su relación con la epidemia de obesidad en Estados Unidos, que afecta al 42% de la población.

El impacto del documental llevó a McDonald’s a retirar algunos de sus productos, aunque la cadena sigue siendo una de las mayores multinacionales y uno de los restaurantes más populares del país.

Después de ‘Super size me’, Spurlock continuó explorando temas sociales con documentales como ‘Where in the world is Osama bin Laden’ (2008), ‘The Greatest movie ever sold’ (2011) y ‘Super size me 2: Holy chicken!’. Spurlock, quien estuvo casado dos veces, tuvo dos hijos.

