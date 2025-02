Naya Rivera: Su hijo se siente culpable de su muerte; quiso salvarla

El actor Ryan Dorsey, expareja de la fallecida actriz Naya Rivera, compartió recientemente un detalle conmovedor sobre cómo su hijo sigue lidiando con la pérdida de su madre.

En una entrevista exclusiva con la revista People, el actor habló por primera vez sobre la tragedia ocurrida en 2020, cuando Naya Rivera se ahogó en el lago Piru, California, mientras daba un paseo con su pequeño hijo de entonces cuatro años.

Dorsey reveló que su pequeño aún se siente culpable por no haber podido salvar a su madre aquel fatídico día. “Algo que (mi hijo) dice una y otra vez desde aquel momento es que encontró una cuerda, pero cuando quiso tirársela, vio que había una araña grande en ella y sintió demasiado miedo y se paralizó”, contó el ex de Naya. Y agregó: “Yo le digo una y otra vez: ‘Amigo, esa cuerda no iba a ser lo suficientemente larga’. Obviamente, eso todavía se queda en su cabeza porque siente que podría haberla salvado”.

Su hijo aceptó que su mamá ya no está / Instagram/ Pinterest/ Clasos

El hijo de Naya Rivera recuerda cómo fueron los últimos días de su mamá

El actor también mencionó que su hijo recuerda con claridad que el viento era fuerte ese día y que le preocupaba meterse al agua, pero su madre le insistió: “¡No seas tonto!”.

Luego de nadar un rato, la actriz de ‘Glee’ se percató de que la embarcación no tenía ancla ni dispositivos de flotación, lo que provocó que el bote se alejara a la deriva. En ese momento, Naya le pidió a su hijo que nadara de regreso al bote, y él recuerda haber tomado los tanques y haber tirado de ellos alrededor de la embarcación.

“Él dijo que lo último que ella dijo fue su nombre, y luego se hundió y él no la volvió a ver”, relató el papá del hijo de Naya Rivera.

Ryan Dorsey cuenta cómo se enteró de la muerte de Naya Rivera

El actor también recordó que se enteró de la desaparición de Naya mientras hacía compras en un supermercado. “Me desplomé sobre una plataforma de bebidas. Temí lo peor”, confesó. Luego, condujo desesperadamente hasta el lago Piru a más de 200 km/h. “Solo quería llegar y abrazar a (mi hijo)”, expresó.

El niño fue encontrado solo y dormido en el bote que su madre había alquilado horas antes. Cinco días después, el cuerpo de la actriz fue hallado en una zona remota del lago. “Todavía hoy me parece surrealista”, dijo Dorsey.

Naya Rivera ganó la fama mundial por su participación en la serie Glee / Redes sociales

¿Cómo está el hijo de Naya Rivera tras su muerte?

En los últimos años, el actor decidió mudarse junto a su hijo a Virginia Occidental, donde han intentado reconstruir sus vidas. “Armamos un libro de recuerdos de Naya para (mi hijo), que siempre está junto a su cama”, compartió.

También confesó que las fechas especiales como Navidad y Acción de Gracias son los momentos más difíciles para el niño. “Solo puedo abrazarlo y decirle: “‘Lo sé, la vida no es justa, pero debes hacer lo mejor que puedas para ser una buena persona’”.

Ryan Dorsey reconoció que aún le resulta imposible encontrar una razón por la cual su hijo haya tenido que crecer sin su madre. “No creo en eso de que todo sucede por una razón, porque nunca se me ocurre una razón por la que mi hijo no deba crecer junto a su madre”, finalizó.

