Nicki Minaj es detenida en transmisión en vivo por la policía de Ámsterdam; esto se sabe

Autoridades del aeropuerto de Ámsterdam arrestaron hace unos momentos a la rapera Nicki Minaj al encontrarle m4r1hu4na en la maleta, aunque ella aseguraba que no traía ninguna sust4ncia il3g4l en el equipaje.

La cantante de 41 años fue detenida tan solo unas horas antes de su concierto en Manchester, Inglaterra y por si fuera poco, todo quedó documentado en una transmisión en vivo que hizo la famosa.

En ella le informaron que la policía aeroportuaria la arrestaría, pero ella se negó: “No voy a entrar ahí. Necesito presencia de un abogado”, dijo, pero tiempo después mostró cómo ingresaba a una patrulla, expresando su preocupación por cumplir con su próximo concierto esta noche.

La cantante transmitió en vivo lo que estaba ocurriendo / Instagram

En el video se ve cómo le dicen que la policía quería “registrar todo su equipaje” mientras ella contaba: “ahora dicen que han encontrado hi3rba y que otro grupo de personas tiene que venir aquí para pesar los cigarros”.

Pero la cantante añadió: “Tengan en cuenta que tomaron mis bolsas sin consentimiento. Mi seguridad ya les ha avisado que esos p0rr0s les pertenecen. Ah y el piloto quiere que quite mi publicación de Instagram”, es decir que al parecer lo que encontraron era del equipo de la cantante y no de ella. Además de que si bien en Ámsterdam es legal portar hasta 5 gramos de c4nn4bis, al parecer no puede trasladarla de un lugar a otro, siendo ilegal su intento de salir del país y llegar a otro con la h¡3rba.

Dando seguimiento, Nicki informó: “Ahora dicen que tengo que ir 5 minutos lejos para hacer una declaración sobre mi seguridad en la comisaría de la policía”. Por su parte, un oficial explicó que realizaron “una revisión rápida al azar” en un principio y ahora querían hacer una búsqueda más completa.

¿Qué más se sabe del arresto de Nicki Minaj? Ella responsabiliza a su antiguo equipo de trabajo

La policía neerlandesa confirmó que una mujer de nacionalidad estadounidense de 41 años fue arrestada por posesión de dr0g4s blandas y que estaba prohibido sacar estas sustancias de Países Bajos.

Sin confirmar el nombre de la detenida por protocolo, la policía sí detalló que la rapera seguía detenida esperando una investigación.

Nicki se había presentado el jueves en Ámsterdam y según su agenda, estaba previsto que regresara el 2 de junio.

Nicki Minaj fue arrestada en el aeropuerto de Ámsterdam / Clasos

Finalmente, Nicki acusó a su antiguo equipo de querer sabotear su presentación de esta noche en Manchester, tratando de impedir que llegue a su destino para que se pudieran escribir “historias negativas” en la prensa de ella y esta situación bochornosa, diciendo que todo era por “envidia, una enfermedad”.

En redes sociales, internautas se han tomado con humor la noticia y colocaron algunos memes.

Usuarios comenzaron a mofarse de lo sucedido con memes / Twitter

