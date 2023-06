Padre de Justin Bieber indigna a la comunidad LGBT por mensajes homofóbicos: “agradece a un hetero tu existencia”

El padre del cantante ha recibido un sinfín de críticas en redes y para evitar más reclamos, pidió una disculpa

Vaya polémica en el que se vio envuelto el padre de Justin Bieber al lanzar una serie de tuits llenos de críticas y acusaciones contra la comunidad LGBTQ+, por si fuera poco, los comentarios caen justo en el mes del orgullo desatando furia en las redes.

Fue en la mañana del miércoles 7 de junio cuando Benjamin Bieber, estuvo haciendo uso de sus redes sociales para dar a conocer su posición en torno a las preferencias de la comunidad LGBTIQ+.

El problema fue la manera en la que se expresó, ya que en los mensajes que publicó en su cuenta de Twitter los hizo de forma sarcástica.

En uno de ellos mencionó como la comunidad debería de felicitar a su madre y padre y, por ende, a su heterosexualidad, pues de esa manera no habrían sido concebidos y no podrían celebrar el próximo 28 de junio.

El primer tuit decía: “No olvides agradecer a una persona hetero sexual este mes por tu existencia”, sin embargo lo borro.

En respuesta, muchos fanáticos de Justin Bieber señalaron que la publicación de Jeremy había sido insensible.

La publicación, además de ocurrir en junio, considerado el Mes del Orgullo LGBT, tuvo lugar días después de que su pareja Chelsey Bieber publicó que la gente necesita celebrar a la familia “tradicional”.

Muchos usuarios también respondieron a la publicación de Jeremy con una imagen de 2006, en la que se ve a Justin en un desfile del Orgullo en Toronto con su madre.

El padre del cantante se disculpo. / Twitter: @JeremyBieber



Ante las críticas, Jeremy pidió perdón a aquellos que se sintieron agredidos, pero defendió su opinión.

“¿Reconocer la familia nuclear es ofensivo? Mis disculpas a los ofendidos. no era mi intención. No es que mi opinión importe”, fue como se disculpó el padre del cantante quien por cierto, no ha salido a dar declaraciones.