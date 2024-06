Papá de Avicii sigue sin aceptar el deceso de su hijo; no entiende por qué tomó esa drástica decisión

En 2018, el mundo del entretenimiento se vio conmocionado ante el sensible fallecimiento de Tim Bergling, mejor conocido en la industria musical como Avicii, a tan solo unos meses de cumplir 29 años.

El artista sueco fue encontrado en su habitación de hotel en Mascate, Omán. De acuerdo con los reportes oficiales, la situación fue resultado de la decisión y acciones directas del artista que ejecutó en él mismo.

El deceso del afamado DJ fue una gran sorpresa para todos sus fanáticos, pues estaba en el punto más alto de su carrera musical.

Papá de Avicii aún no puede aceptar que su hijo ya no esté

A seis años del fallecimiento de la celebridad, su padre, Klas Bergling se sinceró sobre cómo ha lidiado con la pérdida de su hijo: “Lo extraño cada minuto”, expresó en una entrevista para BBC.

Asimismo, reconoció que aún le cuesta aceptar que Avicii ya no está en este plano. Incluso, confesó que, en ocasiones, se siente molesto por la decisión del joven de haberse querido ir.

“Por supuesto, hablo con él todos los días, pero lo admito, a veces me enfado con él. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué nos dejaste?” Klas Bergling

Papá de Avicii lanzó un libro en honor a su hijo

Dicha entrevista formó parte de la gira promocional que Klas Bergling y su familia están haciendo por el lanzamiento del libro ‘Avicii: The Life and Music of Tim Bergling’, en el cual se recopila fotografías del DJ desde su infancia hasta sus últimos años en el escenario.

El libro se puso a la venta el 13 de junio y, en palabras de Klas, es una respuesta a todo el amor que los fanáticos le dieron a su hijo durante su carrera artística.

“Tim significó mucho para los jóvenes: su música, sus letras y su persona. Al principio no entendía por qué, pero entonces un fan me dijo: ‘Tim era auténtico’. Lo entendí. Muchos jóvenes se identifican con esa autenticidad, su honestidad y sus luchas”, expresó.

Para la familia de Avicii, su deceso fue algo muy doloroso, por lo que, en su momento, crearon la ‘Fundación Tim Bergling’, la cual, en colaboración con el gobierno sueco, apoya a personas en dificultades y busca una legislación que mejore la investigación en cuanto a la salud mental.

