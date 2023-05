Piqué se muerde la lengua; es captado en vuelo comercial rumbo a Italia ¿problemas económicos?

El exfutbolista sigue involucrado en escándalos; recién fue presuntamente responsabilizado por la cancelación de un programa de espectáculos de la televisión española. Entre broma y broma, Piqué se adjudicó el hecho.

Recién desempacó de Miami, Piqué “armó” una transmisión en vivo con su colega y socio Ibai Llanos en la que el exfutbolista se “descosió” y habló sobre diversos temas, además de lanzar algunos dardos a Shakira.

Entre los temas que abordaron en esa transmisión en vivo de Twitch, el exjugador se burló de la situación financiera que atraviesa su exequipo, el FC Barcelona. Entre risas, comentó acerca de los problemas económicos del equipo catalán, lo que le impide realizar fichajes, entre ellos, el de Lionel Messi.

No obstante, días después, Gerard Piqué ha sido captado en un vuelo comercial en el que luce incómodo, mientras se abre paso entre la gente del estrecho pasillo del avión. Se ha especulado que el exfutbolista atraviesa problemas financieros y, en redes, arremeten en su contra los internautas fans de Shakira, pues, alegan que ya no tiene a su lado a la colombiana para respaldarlo en sus negocios.

Piqué se burló de la situación económica del FC Barcelona en transmisión en vivo con Ibai Llanos / Twitch: @ibai

Shakira se fue, pero, el escándalo no abandona a Piqué; lo acusan de cancelar un programa de TV

Según ha trascendido en algunos medios españoles, Piqué tomó ese vuelo de bajo costo con rumbo a Italia para buscar expandir su Kings League a otros países y amarrar algún patrocinador. El vuelo partió de Barcelona con destino a la ciudad de Milán y, de acuerdo con el medio EnBlau, el exjugador viajó sin Clara Chía.

Así cacharon a Piqué en vuelo comercial

Si bien, trató de ir camuflado, fue irremediablemente reconocido por algunos de los pasajeros, quienes grabaron videos del exfutbolista y su semblante incómodo. No obstante, uno de los pasajeros se animó y hasta le pidió una foto a la que el catalán accedió.

Aunque Shakira se ha ido de España, el escándalo parece no dejar a Piqué, pues, recién ha trascendido que, el exfutbolista podría ser el responsable de que se cancelara un longevo programa de televisión española llamado Sálvame.

Piqué no se aleja del escándalo y se burla de la cancelación de programa de TV / Instagram: @3gerardpique

Incluso, el exjugador se ha burlado en otra transmisión en vivo de su King League de que dicho programa haya sido cancelado. Cabe señalar que Sálvame se transmitía por la cadena Mediaset, a la cual, Piqué le ha vendido los derechos de transmisión de los partidos de la Kings League.

“Hemos hecho que se acabara Sálvame… No, no, la verdad que no… No era por contrato que impuse que se acabara Sálvame… Que se haya acabado no me parece mal. Es indecente todo lo que hacen en ese programa. Es todo mentira. Además, para la sociedad es mejor que se acabe”, dijo en la transmisión en vivo.