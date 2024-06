¡Protagonista de 'Precious' ya es mamá! Anuncia el nacimiento de sus gemelos

La actriz Gabourey Sidibe, reconocida por su papel protagónico en la película “Precious”, ha compartido la buena nueva: ¡nació la parejita de gemelos!

¡Protagonista de ‘Precious’ ya es mamá!

Esta vez no fue a través de las redes sociales, sino que contó en el sitio The Shade Room la buena nueva: “Fuimos a una cita médica rutinaria, y nos dijeron que los mellizos nacerían ese mismo día y no cuando estaba originalmente previsto”.

En dicho medio reveló el nombre de los pequeños y contó lo fascinada que ha quedado por conocer a cada uno y su carácter: “Son extremadamente fuertes y divertidos”.

En la misma entrevista, Gabourey explicó que los nombres fueron elegidos por el padre. Para el niño siempre había tenido un nombre en mente, y para la niña su nombre siempre les recordaría el romántico viaje que hicieron a la Riviera Maya: “Los segundos nombres de ambos son tradicionales de África Occidental, en honor a miembros de mi familia”.

Cabe destacar que los pequeños nacieron en abril, aunque habían estado esperando la exclusiva con el sitio.

Finalmente, la actriz también dejó ver que esta etapa de su vida puede disfrutarse tanto como educar a conciencia: “Estamos muy emocionados con la ropita y la idea de disfrazarlos para excursiones, karaokes y demás cosas. Y también a la hora de educarlos para que sean buenas personas”, señaló.

Gabourey Sidibe anunciaron su embarazo en febrero

Cabe destacar que la noticia llega cuatro meses después de haber anunciado su embarazo en febrero, donde se mostraban muy entusiasmados de ser padres.

“¡Estoy embarazada! Pensamos que era hora de dar a nuestros gatos algo de responsabilidad, así que les estamos dando a cada uno un bebé del que cuidar. Dobles bebés, dobles gatos, doble diversión”. , Gabourey Sidibe





