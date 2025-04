Muere cantante de ‘America’s Got Talent’ y madre de actriz nominada al Oscar, a los 72 años

Hollywood se vuelve a teñir de luto ante la trágica muerte de Alice ‘Tan’ Ridley, cantante mayormente reconocida por su participación en ‘America’s Got Talent’ y madre de la actriz nominada al Oscar, Gabourey Sidibe, a los 72 años.

A través de un obituario compartido el pasado 9 de abril, la familia de Alice dio a conocer que la celebridad falleció el pasado 25 de marzo, en su residencia ubicada en la ciudad de Nueva York.

Muere Alice ‘Tan’ Ridley / Redes sociales

No te pierdas: Hermano de Memo del Bosque rompe el silencio; se pronunció sobre el funeral del productor

¿De qué murió Alice ‘Tan’ Ridley, cantante y madre de Gabourey Sidibe?

Hasta el momento, no se han dado conocer las causas del deceso de la celebridad. No obstante, el medio ‘The Hollywood report’ dijo en su momento que la celebridad se había retirado de los escenarios tras mostrar síntomas de demencia.

De igual forma, la actriz Gabourey Sidibe, quien es conocida por su participación en la cinta nominada al Oscar, ‘Precious’, no ha hecho declaraciones sobre la muerte de su madre.

En el obituario, solo se destaca parte de su carrera artística y la gran admiración que sentía por todos los logros que ha conseguido su hija en la industria del entretenimiento.

“‘Tan’ fue un pilar del circuito de canto de la ciudad de Nueva York. Cantó en varios lugares, incluidos las estaciones de metro, principalmente en Herald Square durante más de treinta años. Fue cantante remunerada en el Cotton Club de Harlem durante muchos años. ‘Tan’ era una cantante habitual con sus familiares en la estación de metro de Nueva York”, se lee.

Muere Alice ‘Tan’ Ridley / Redes sociales

Te podría interesar: Muere Leo Beenhakker, reconocido director técnico, que entrenó América y Chivas en México

Así fue la participación de Alice ‘Tan’ Ridley en ‘America’s Got Talent’

Alice ‘Tan’ Ridley participó en la quinta temporada de ‘America’s Got Talent’, estrenada en 2010. En su audición, la cantante sorprendió a los jueces al interpretar “At Last”, un tema de Etta James.

Gracias a su gran talento, la artista, quien en ese entonces tenía 58 años, logró llegar a la semifinal, etapa en la que fue eliminada, algo que fue muy controversial en su momento, pues muchos consideraban que tenía el talento suficiente para llegar a la última semana.

¿Quién fue Alice ‘Tan’ Ridley, cantante y madre de Gabourey Sidibe?

Alice ‘Tan’ Ridley fue una cantante de origen estadounidense que nació el 21 de diciembre de 1952. En 1992, se concentró de lleno en su carrera musical y comenzó a cantar en las estaciones de metro de Nueva York.

A lo largo de los años, ganó muchos premios y reconocimientos. Fue concursante en Showtime at the Apollo (2005) y apareció en el documental galardonado del comediante David Chapelle, ‘Rize’ (2005). También fue la ganadora en el primer episodio de 30 Seconds to Fame (2002) y ganó un Emmy por su participación en Military Families (2007).

Lanzó su primer álbum de estudio en 2016, ‘Never Lost My Way’. Pese a su éxito, en 2018 se retiró completamente de los escenarios.

Se casó con Ibnou Sidibe en 1980 y tuvo dos hijos. Aunque se divorciaron años después, mantuvieron una buena relación y Ibnou aún asistía a las funciones familiares de los Ridley.

Mira: Conductor anuncia la muerte de su bebé a pocos días de nacido: “Descansa en paz, nuestro pequeño”