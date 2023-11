¿Quién fue Matthew Perry? No solo era la gran estrella de ‘Friends': Su dura historia, fama, fortuna y más

La noticia del fallecimiento del actor Matthew Perry dejó en luto a Hollywood y a los miles de fans que el actor tuvo por todo el mundo gracias a que interpretó al involvidable Chandler Bing en Friends.

Pero Matthew estuvo en más proyectos en su carrera que marcaron no solo a la audiencia, sino a él mismo. En una ocasión el actor confesó que el personaje del que ha estado más orgulloso fue el que hizo junto a Salma Hayek en Todos los tontos se enamoran en 1997.

Su primer papel lo tuvo cuando solo era un niño en 1979 en 240-Robert, una serie estadounidense de ABC con dos temporadas.

En los años ochenta comenzó a trabajar en series de más reconocimiento como Charles in charge en 1984 y Growing pains en 1985.

Second chance fue otra de las series en las que participó y en 1990 también estuvo en la serie Sydney. En 1991 fue parte de Beverly Hills 90210 y en 1993 apareció en Home free, pero fue cancelada luego de una temporada.

Matthew Perry en Friends

En 1994 la vida de Matthew tuvo un giro de 180 grados pues protagonizó la serie Friends al lado de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

La serie es considerada como una de las favoritas, sino es que la favorita del público. Se ha convertido en todo un emblema y ha permanecido en los corazones y mente de la audiencia por más de 29 años y parece que así será por muchos años más.

Matthew saltó a la fama en Friends / Facebook: Friends TV Videos

El actor, como sus compañeros, llegaron a ganar un millón de dólares por capítulo en las últimas dos temporadas gracias al éxito de la serie.

Las adicciones de Matthew Perry

Aunque no se sabía, el actor confesó que ningún dinero ni la fama le satisficieron en Friends porque era incapaz de verse a sí mismo en el exitoso proyecto debido a que era visible un deterioro físico en él por su consumo abusivo de sustancias y alcohol.

En una entrevista llegó a confesar:

“Estaba tomando vicodina, pesaba 58 kilos y me veían 30 millones de personas. Bebía, tomaba opiáceos, c0c4ína. Me di cuenta temporada a temporada por cómo me veía. Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo”. Matthew Perry

Matthew también reveló que sus adicciones tenían solo un límite, no consumir durante las grabaciones: “Tenía demasiado respeto por las cinco personas con las que trabajaba, aunque sí llegué un día al set de grabación con una gran resaca”.

A Matthew no le gustaba verse en Friends porque le recordaba su paso en las adicciones / Facebook

El actor finalmente aceptó que necesitaba ayuda y gastó varios millones que ganó en rehabilitaciones para mantenerse sobrio.

Matthew después de Friends y las adicciones

Luego de rehabilitarse, el actor continuó trabajando y su carrera podría haber despegado de nuevo si Studio 60 en el año 2006 hubiera tenido un buen nivel de rating. Aunque no alcanzó grandes audiencias, la serie tuvo buenas críticas.

En 2009, Matthew trabajó junto a Zac Efron en 17 again y en 2012 protagonizó la serie Go on pero solo tuvo una temporada.

17 again fue le película en la que Matthew Perry y Zac Efron trabajaron juntos / Twitter

De 2015 a 2017, el actor actuó en The odd couple, adaptación de la producción de 1970.

Matthew Perry en el cine

En 1988 participó en la película Una noche en la vida de Jimmy Reardon, en el mismo año estuvo en Bailando hasta el amanecer y un año después en La locura de mi papá.

Para 1990 participó en Llámame Anna, en 1993 en Relaciones Mortales, en 1994 Getting in y Vidas paralelas. En 1997 actuó en Fools rush in, en 1998 Casi héroes, en 1999 en Tango para tres.

Matthew Perry hizo varias películas / Clasos e internet

Llegando al 2000 estuvo en Falsas apariencias y Mi encuentro conmigo, en 2002 en Colgado de Sara y en 2004 llegó la segunda parte de Falsas apariencias llamada Más falsas apariencias.

En 2006 actuó en La historia de Ron Clark, en 2007 en Numb y en 2008 en Birds of America.

Premios para una gran estrella

Matthew fue nominado cinco veces a los Premios Emmy por Friends en 2002 y en 2004 y 2005 por El ala oeste de La Casa Blanca serie en la que estaba como actor invitado.

En 2007 también fue nominado por Unidos para recordar y en 2021 por la despedida de Friends: The Reunion.

El elenco de Friends en los premios Emmy / Twitter

La infancia de Matthew Perry y su libro

Matthew es hijo de Suzanne Perry Morrison, una periodista de origen canadiense y exsecretaria de prensa del primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau. Su papá es John Bennett Perry, actor y exmodelo estadounidense.

Los papás de Perry se divorciaron antes de que él cumpliera su primer año. Su mamá se volvió a casar, ahora con Keith Morrison, un periodista con quien rehizo su vida y crió a Matthew en Canadá.

Matthew hizo un libro autobiográfico y ahí contó más sobre este episodio de su vida: “Nos quedamos allí y mi padre se marchó para siempre. Supongo que, por entonces, me dirían que mi padre pronto estaría de vuelta, porque todos los padres se van a trabajar y siempre regresan. Pero mi padre salió pitando a Dios sabe dónde. No regresó ni ese primer día ni el segundo. Confié en que volvería, pero tras unas seis semanas ya había perdido toda la esperanza... Y yo era demasiado pequeño para saber dónde estaba California”.

Matthew Perry de niño y adolescente / Twitter

A los tres años se dio cuenta que tenía un propósito, cumplir con su mamá: “Con mi padre ausente, me di cuenta que tenía un trabajo. Debía entretener, ganarme a la gente, deleitarla, hacer que se riera, que se sintiera bien, tenía que convertirme en el bufón de la corte. Con tres años, ya era consciente de que me había tocado ser el hombre de la casa”, confesó.

Pero su mamá salía a trabajar y él supo desde entonces lo que era la soledad: “He sufrido el abandono”, mencionó.

Aunque el actor tuvo cuatro hermanastros no convivió con todos, solo con Cailtlin y Emily porque a los 15 años decidió irse a Los Ángeles para iniciar una carrera en la actuación y poder reconectar con su papá, quien también rehizo su vida y tuvo otra hija.

Cuando obtuvo la fama en Friends, su padre tuvo una pequeña aparición en la serie, algo de lo que Matthew estaba orgulloso: “este es mi padre” publicó en una de sus últimas fotos de Instagram.

Matthew Perry contó sus memorias en un libro / Instagram

En su autobiografía, Matthew comienza diciendo el mal diagnóstico que recibió siendo solo un bebé: “Nací el 19 de agosto de 1969… Salí gritando, y no paré de gritar. Era un niño con cólicos, mi estómago fue un problema desde el principio. Mis padres se estaban volviendo locos... me llevaron a un médico. Estamos en 1969 …no sé qué tan avanzada tiene que estar la civilización para entender que darle fenobarbital a un bebé que acaba de entrar en su segundo mes de respirar el aire de Dios, es un enfoque interesante de la medicina pediátrica. Pero no era tan raro en la década de 1960”.

Con su humor dijo: “todavía a los 50 no puedo dormir bien. Cuando lloraba me daban fenobarbital y la dr0ga me dejaba knock out, lo que hacía que mi padre estallara en carcajadas. No estaba siendo cruel; los bebés dr0g*dos son divertidos”.

Este era un depresor al sistema nervioso sin tener en realidad un diagnóstico médico que lo justificara. El fenobarbital en un bebé de solo meses con su cerebro en pleno crecimiento tuvo consecuencias en su desarrollo cerebral y patrones de sueño que le afectaron a lo largo de su vida. Es así que Matthew consideraba que este fue el medicamento al que atribuye su adicción que como adulto tendría porque irónicamente ese fue el medicamento que le fue recetado para controlar su adicción al alcohol.

Matthew Perry y sus amores

En 1996 se enamoró de Yasmina Bleeth y aunque sí tuvieron citas, el romance no fue duradero y terminaron ese mismo año.

Tricia Fisher fue un romance muy profundo para el actor, tanto que pasó del plano emocional al físico en poco tiempo. “Mi firmeza, al menos en mi convicción de esperar, duró dos meses... Las sesiones de besos que no condujeron a ninguna parte estaban empezando a causar que ambos hiciéramos hiperventilar”, confesó.

Después de unos años que terminaron, se reencontraron y decidieron retomar su romance, aunque él argumentó que “viejos temores surgieron” y volvieron a terminar.

Se conoce que Gabrielle Bober fue la novia de Matthew que se dio cuenta de sus adicciones y lo envió a rehabilitación, según él mismo lo dijo.

Julia Roberts es otro de los nombres con los que se le relacionó al actor y él lo plasmó en su libro. “Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Siempre había estado seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría? Yo no era suficiente. Nunca podría ser suficiente”.

La pareja tuvo un breve romance, que no duró mucho debido a que el actor tenía muchas inseguridades / Facebook

El “no sentirse suficiente” fue el autosabotaje de Matthew para cerrarse al amor pero todo iba bien entre ellos, incluso People reportó que el actor viajó a Nuevo México para conocer a la familia de la actriz.

Valerie Bertinelli es otra de las parejas del actor que aparece en su libro. “Valerie y yo tuvimos una larga y elaborada sesión de besos. Estaba sucediendo. Tal vez ella sentía lo mismo que yo. Le dije que había pensado en hacer eso durante mucho tiempo y ella me lo dijo de inmediato”.

En su autobiografía confesó que tuvo una aventura con Gyneth Platrow y que la besó en un clóset durante el verano de 1994.

Aunque no se confirmó que tuvieron un romance, Matthew pudo haber tenido un ‘crush’ con Cameron Diaz.

En 2002 y 2003 Matthew tuvo un romance con Maeve Quinlan, aunque se desconocen los motivos de su ruptura, al parecer fue en buenos términos.

Matthew Perry perdió la vida a los 54 años en Los Ángeles / Instagram

¿De cuánto es la fortuna de Matthew Perry?

Según Celebrity Networth, Matthew dejó un patrimonio de 120 millones de dólares. De esta cifra, gran parte es gracias a su trabajo en Friends. Porque también logró tener alrededor de 20 millones por las regalías de la serie.

Descanse en paz, Matthew Perry.