Rihanna y A$AP Rocky celebran el primer cumpleaños de su hijo

Fue el padre del nene quien dio a conocer algunas imágenes de cómo fue el festejo de este primer año de vida de chiquitín.

Rihanna y su pareja A$AP Rocky celebraron el primer cumpleaños de su hijo RZA Athelston con una serie de fotos familiares publicadas en sus cuentas de Instagram.

En las imágenes, la pareja aparece feliz posando con su hijo en distintas situaciones, en el espejo, en la cama, haciendo caras y disfrutando de su tiempo juntos.

“Feliz primer cumpleaños amo primer nacido Rza”, escribió Asap Rocky para a acompañar las las diversas imágenes y los videos que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

Las reacciones de los internautas a estas instantáneas y audiovisuales no se hicieron esperar. “Definitivamente hiciste el club de padre genial Mr. Rocky"; “Muy tierno"; "Él siempre está sonriendo, me encanta eso tanto"; “Esta es mi familia real"; “Este bebé parece que ni siquiera llora"; “Nunca he visto un niño tan feliz; es como si ya supiera quiénes son sus padres”, y “Feliz cumpleaños al niño más lindo”, fueron algunos comentarios.

Ademas, uno de los secretos mejores guardados de Rihanna es el nombre de su bebé, pero un medio británico obtuvo el certificado de nacimiento del hijo de la cantante y A$AP Rocky, y dio a conocer tanto su nombre como su fecha de nacimiento.

El nombre de su hijo fue revelado por una acta de nacimiento obtenida por la revista People. RZA es un nombre único que homenajea al líder del Wu-Tang Clan, productor y rapero RZA, cuyo verdadero nombre es Robert Fitzgerald Diggs.