Se rumora que Britney Spears es violentada por su esposo; ¡su matrimonio corre peligro!

Aseguran que tras la ausencia de Sam en casa, Britney ha comenzado a consumir productos con cafeína de manera descontrolada.

Britney Spears nuevamente se encuentra en el ojo del huracán y es que han comenzado los rumores que luego de casi un año de estar casada con Sam Asghari las cosas van muy mal.

Fue el pasado 9 de junio de 2022 que ‘La Princesa del Pop’ unió su vida a Sam Asghari en ese momento todo pintaba bien, la pareja presumían un amor sano y sólido.

No obstante, semanas atrás los captaron sin sus anillos de compromiso, algo que alertó a sus seguidos. Luego de ello, la famosa optó por irse de vacaciones sin su esposo, únicamente acompañada de su mánager Cade Hudson.

En ese contexto, fue el medio TMZ quien aseguró que supuestamente en el matrimonio existen problemas tan graves que ha llegado ya hacer uso de la violencia.

Pero no solo eso, sino que han lanzado un documental tratando dicho caso, titulado TMZ Investigates: Britney Spears, The Price of Freedom , en donde relatan los problemas que tiene la pareja.

La feliz pareja contrajo matrimonio el pasado 9 de junio de 2022 / Instagram: @britneyspears

El documental se basa en supuestas fuentes cercanas que han presenciado las peleas, incluso señalan que la seguridad de la artista los ha tenido que separar, dejando entrever que han llegado a los golpes.

Incluso comentan que Sam ya no se encuentra de tiempo completo en su hogar y que Spears ha comenzado a consumir bebidas con cafeína sin control, tanto así que en ocasiones no duerme en días.

En un inicio la pareja mostró tener una relación muy sana y estable / Instagram: @britneyspears

Pese a que Britney no ha dicho palabra alguna de ello, Sam si se ha manifestado en torno al documental y es que tachó a la TMZ de repugnante, ya que no dejan que la cantante viva en paz luego de conseguir estar libre de su padre:

“De repente, después de 15 años cuando ella está libre, después de todas esas luces de gas y después de todas esas cosas que sucedieron, ¿cómo vas a ponerla bajo un microscopio y contar su historia? No. Eso también es repugnante”, comentó.