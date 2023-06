Shakira lanza dardos a los infieles y enciende con su discurso en el evento a la Mujer del Año

La cantante colombiana reconoció que ha vivido un año en el que se dio cuenta que lo más importante es ser fiel a sí misma y, más que ser perfecta, busca ser auténtica.

Shakira recibió su reconocimiento a la Mujer del Año este sábado en un evento realizado en Miami, donde también fueron galardonadas otras figuras de la música latina. Por su parte, la intérprete de Session #53, pronunció un emotivo discurso que enardeció al público del evento.

Entre gritos y aplausos, la cantante colombiana fue ovacionada en varios momentos de su discurso, en el cual, hizo un llamado a “ser fiel a sí misma” y no buscar la aceptación “del otro”. Shakira recibió este reconocimiento, pues, la Revista Billboard destacó su labor como artista que empodera a las mujeres a través de sus canciones.

Maluma fue el encargado de entregarle a Shakira el reconocimiento a la Mujer del Año. Con un minivestido ajustado de color negro y zapatos de plataforma, subió la cantante al escenario que tenía de fondo una gigantografía con el mensaje “Shakira, mujer del año”.

Shakira fue reconocida como Mujer del Año este sábado en Miami / Instagram: @shakira

Shakira llama a ser auténticas más que perfectas

Una vez que recibió la felicitación de Maluma, Shakira tomó el micrófono y comenzó a pronunciar un emotivo discurso en el que admitió que, varias veces, buscó el reconocimiento de su pareja y se olvidó de sí misma:

Aquí está el premio mujer del año para la grande y la inigualable Reina de la música latina Shakira entregado por Maluma… #BBMujeresLatinas @maluma @shakira pic.twitter.com/GmcOhPhsAi — Leon Espitia  (@espitia_h) May 7, 2023

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos, creo, que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser”

Continúa: “¿A qué mujer no le ha pasado alguna vez… de buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro y se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado más de una vez… Pero también, llega un momento en la vida de toda mujer, en la que uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”.

Maluma entregó a Shakira el reconocimiento a la Mujer del Año 2023 / Twitter: @shakiracarla

Sigue: “hay un momento en la vida de toda mujer cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Llega un momento en la vida de toda mujer cuando el deseo ese de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma.

Shakira y Maluma se abrazaron al momento de la entrega del reconocimiento a la Mujer del Año / TikTok: @maikolcarooficial

Shakira agradece el reconocimiento a la Mujer del Año

Durante su discurso, Shakira se sinceró y reconoció que se ha sentido perdida: “es verdad que cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma, pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres y por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”.

La cantante colombiana finalizó su discurso, agradeciendo el reconocimiento a la Mujer del Año: “hemos dicho cosas que no se podían decir y, aunque algunos se hayan quejado por ahí, ya no hay marcha atrás, porque juntas hemos dado un paso adelante, de la mano, somos más libres y más fuertes, así que, gracias por este reconocimiento y lo comparto con todas ustedes.”