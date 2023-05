Shakira publica video surfeando las olas y las intrigas de su ex, mientras Piqué busca desquitarse

Luego de que medios españoles revelaran el supuesto as bajo la manga que podría usar Piqué contra Shakira, la cantante podría tener su propio as guardado.

Después de que varios medios españoles destaparan que Gerard Piqué busca a toda costa manchar la imagen de Shakira, sacando a la luz presuntos mensajes de WhatsApp en los que la cantante buscaría confrontar a sus hijos con el exfutbolista, la barranquillera ha publicado un impactante video en el que aparece surfeando “muy quitada de la pena”.

Si bien adelantó el periodista Jordi Martín que este martes el exfutbolista se reuniría con sus abogados para evaluar una estrategia legal que lo beneficie en cuanto a la ratificación del acuerdo de custodia, así como, una acción legal por la aparición de sus hijos en el video de Acróstico, al parecer, esa iniciativa tendrá que esperar.

Según han reportado los medios españoles como El programa de Ana Rosa y el diario Semana, por el momento, el exfutbolista no tomará acciones legales, mientras que, de acuerdo con El programa de AR, Piqué evaluaría revelar esos comprometedores mensajes de WhastApp con el fin de dañar la imagen de la madre de sus hijos; recordemos que fue muy bien vista la imagen de madre amorosa que mostró Shakira en Acróstico.

Gerard Piqué buscaría dañar la imagen pública de Shakira / Instagram: @3gerardpique

Shakira surfea feliz en Miami ¿también tiene su as bajo la manga?

Luego de que Shakira publicara un video desde el palco de un juego de basquetbol de la NBA mientras se escuchaba su sonrisa, un día después de que Piqué publicó su nueva foto con Clara Chía, este martes, la cantante ha reaparecido y ha publicado un impresionante video en el que aparece surfeando, acompañado del mensaje: “Si no hay olas, ¡se hacen!”

El video ha generado cantidad de reacciones positivas de sus seguidores, quienes le han expresado su apoyo con mensajes, como: “Aprender a surfear las olas de la vida, de eso se trata”; “Así nos toque aprender a surfear en el mar que hicimos con lágrimas”; “Ella está volviendo a hacer sus cosas favoritas pero esta vez con más amor”, entre otros mensajes.

Shakira disfruta del mar en Miami; Piqué, en España, evalúa cómo desquitarse / Instagram: @shakira

Por otra parte, hace unas semanas, en el programa Chisme No Like revelaron que Shakira también tendría información controversial que podría comprometer a Piqué, referente a su “vida loca” cuando era futbolista y fiestas llenas de excesos. De acuerdo con el programa, la intérprete de Te Felicito tendría guardado ese as para sacarlo a la luz en el momento apropiado.

Shakira también tendría su as bajo la manga

