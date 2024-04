Shakira se avergüenza de sus viejas canciones y confiesa por qué

Shakira no para de ser tendencia en redes sociales. En medio de la promoción de su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, la colombiana ha hecho polémicas revelaciones.

Después de estar en el ojo del huracán por sus declaraciones acerca de la película de ‘Barbie’ que generaron debate, ahora Shakira está siendo viral por decir que se avergüenza de algunos de sus éxitos del pasado.

En una reciente entrevista, la cantante reflexionó sobre su trayectoria y le preguntaron si en alguna ocasión había sentido una incomodidad escuchando un tema suyo.

Mira: Tania Rincón presume fotos con el productor Pedro Pereyra, ¡muy juntitos!

Shakira hizo una confesión que sorprendió a sus seguidores / Instagram

Para sorpresa de todos, Shakira dijo que sí ha experimentado vergüenza o ‘cringe’ al escuchar sus temas del pasado.

La razón por la que Shakira se avergüenza de sus antiguos éxitos

La cantante aceptó que la incomodidad viene cuando escucha que sus ‘gritos’ eran muy exagerados.

Shakira puso como ejemplo el tema ‘Suerte’ (Whenever, wherever) en donde dice una conocida estrofa y que irónicamente a ella no le gusta nada: “Creo que solía exagerar en mi voz. ‘¡Lo-le-lo-le-lo-le!’ Es demasiado. Creo que fue exagerado”, explicó.

Puedes ver: La ‘Wanders lover’ enfrenta problemas por cirugías estéticas: una parte de su cuerpo fue extirpada

La colombiana finalizó diciendo que su música ha ido evolucionando y con el tiempo se han vuelto más maduros con los cambios de tono de su voz luego de su primer embarazo.

Checa: Kristal Silva y el Capi Pérez hacen programa al estilo Acapulco Shore y los critican