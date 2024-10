¿Shawn Mendes es gay? Se sincera sobre su sexualidad

Shawn Mendes, uno de los artistas pop más destacados de la actualidad, ha hecho declaraciones que están resonando en todo el mundo.

En un reciente concierto, el cantante se abrió sobre su sexualidad, un tema que ha sido objeto de especulación desde el inicio de su carrera y que debido a su atuendo en una reciente entrevista, se intensificaron los comentarios al respecto, diciendo que “no tiene que ocultarlo más” porque “se sabe” que le podrían gustar los hombres.

Cansado de las especulaciones, Shawn Mendes se sinceró recientemente y dijo: “Desde que era muy joven, ha existido este tema sobre mi sexualidad”, y siguió: “Creo que es un poco tonto, porque la sexualidad es algo tan maravillosamente complejo”.

Shawn Mendes avivó los rumores al aparecer así en esta entrevista y por su manera de hablar / Instagram

Conocido por la profundidad emocional de sus letras, Mendes incluyó en su nueva canción, ‘The Mountain’, algunos versos que reflejan su lucha interna y la presión de definirse públicamente: “Puedes decir que soy demasiado joven / Puedes decir que soy demasiado viejo / Puedes decir que me gustan las chicas o los chicos / Lo que se ajuste a tu estilo”, canta, por lo que estas palabras han sido interpretadas como un eco de su proceso de autodescubrimiento.

Aunado a esto, el artista también compartió que este proceso ha sido desafiante. “Siempre lo sentí como una intrusión en algo muy personal para mí", admitió, pero dijo que aún está en búsqueda de respuestas: “La verdad real sobre mi vida y mi sexualidad es que, hombre, estoy tratando de descubrirlo como todo el mundo”.

Su honestidad fue recibida con aplausos y apoyo por parte del público presente y también en redes sociales.

📹| Video donde Shawn Habla respecto a su sexualidad y como con tan solo 15 años llevarlo a trabajar desde muy joven lo ha privado de conocerse a si mismo como persona. #ForFriendsAndFamilyOnly pic.twitter.com/o2BpCl3u0S — Shawn Updates (@ShawnUpdatesSA) October 29, 2024

Y es que hablar sobre su sexualidad públicamente es, para Shawn Mendes, un acto de valentía que lo acerca a sus seguidores. “Estoy tratando de ser realmente valiente y simplemente permitirme ser humano y sentir cosas”, concluyó.

Su discurso fue aplaudido por las personas porque ven a un cantante auténtico que puede ayudar a otras personas que estén en el mismo proceso de autodescubrimiento.

Shawn Mendes hablando de su sexualidad.

Nosotros: pic.twitter.com/zVe3XLnrZs — agustinG (@_agusting) October 29, 2024

Los romances de Shawn Mendes

Aunque la relación más mediática que se le conoce es con Camila Cabello, también se sabe de otras exnovias del cantante.

Lauren Arendse

Cuando Shawn Mendes aún no era famoso y comenzaba a subir videos en Vine donde luego alcanzó el éxito, estuvo con Lauren Arendse, una compañera de clase con quien estuvo durante dos años y hasta le escribió canciones de amor adolescente.

Estuvo dos años con una compañera del colegio / Instagram

Hailey Bieber

Antes de que fuera la señora Bieber, Hailey Baldwin tuvo una relación con Shawn Mendes. Aunque nunca confirmaron su romance, fueron varios meses en los que se les vio muy cerquita y hasta fueron juntos a la MET Gala 2018 y los vieron teniendo una cita en Toronto.

Al enterarse que su ex se comprometió al poco tiempo con Justin Bieber, Shawn expresó: “Lo entiendo, ya sabes. Le envié un mensaje de texto para felicitarla y realmente me alegro por ellos. Sigue siendo una de las personas más increíbles, no solo es una persona hermosa por fuera, sino que es uno de los corazones más hermosos que he conocido. Creo que soy un idiota, ya sabes… Pero no puedes controlar tu corazón”.

Salieron por un tiempo / Twitter

Camila Cabello

Su relación fue polémica desde el principio. Los artistas se conocieron cuando estaban de gira con Austin Mahone, él de solista y ella con su ex grupo, Fifth Harmony.

Ahí ya comenzaban a gustarse aunque no lo admitían. En 2015 escribieron su primera canción juntos que también cantan a dueto ‘I know what you did last summer’. En esta época, Camila ya estaba dando sus primeros pasos como solista dejando atrás al grupo de chicas con quienes alcanzó la fama a recomendación y apoyo de Taylor Swift.

Ante la cercanía de Shawn y Camila durante el tiempo posterior, los fans de la mexico-cubana comenzaron a especular que era una especie de “fachada” para ambos, por eso su relación fue controversial desde el inicio. Aunque ninguno de los dos había hablado públicamente sobre sus preferencias, las fans de Camila aseguraban que tenía un romance con su compañera de grupo, Lauren Jauregui, mientras que el discurso en torno a Shawn y sus supuestas preferencias lo rodeaban.

Ambos cantantes sostenían una relación considerada como las más consolidadas del medio, incluso visitaron México, ya que Camila tiene familia en el país. / Instagram: @camila_cabello

Para los fans que tenían estas ideas se les ocurrió que para el equipo de los cantantes fue conveniente que se comenzaran a juntar para así emparejarlos, aunque esto nunca fue comprobado, permaneció como rumores entre los seguidores más fervientes de los cantantes.

Para 2019, Shawn y Camila confirmaron su relación y él confesó que tuvo sentimientos por ella desde 5 años atrás hasta que por fin tuvo el valor de invitarla a salir.

Y aunque eran una de las parejas favoritas, en 2021 anunciaron su separación y más tarde volvieron a enloquecer las redes cuando se les vio juntos en Coachella, pero luego volvieron a alejarse mencionando su ruptura definitiva.

Sabrina Carpenter

Esta relación había pasado desapercibida hasta que Sabrina lanzó una canción que hizo sospechar que fue dirigida para Shawn Mendes y Camila Cabello.

La actriz y el cantante habrían salido en en periodo de febrero a marzo de 2023 y fueron captados dando un paseo juntos aunque luego no se supo más de ellos y se intuyó que habían terminado. Resulta que se alejaron porque Shawn había sido captado de nuevo besándose con Camila en Coachella en abril tras su ruptura, un evento que fue inolvidable para Sabrina pues le hizo pensar que el cantante solo había jugado con ella.

cómo shawn le sonríe a sabrina y cómo sabrina le sonríe a shawn, no eatoy bein💔💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/DONzMzVDah — franco (@vanniloner) February 27, 2023

Según teorías de los fans, en su EP navideño, Sabrina hace referencia a este beso entre Shawn y Camila en la canción ‘Cindy Lou Who’ y por supuesto en su canción ‘Taste’ donde incluso invitó a Jenna Ortega a aparecer en el video, quien curiosamente comparte un look similar a Camila.

En respuesta, Camila habría escrito la canción ‘June Gloom’ con su versión del triángulo amoroso, aunque ambas canciones salieron casi a la par.