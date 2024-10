Liam Payne: Video de su caída revela lo que pasó

La muerte de Liam Payne el 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina, continúa siendo objeto de investigación tras la trágica caída que sufrió del tercer piso de un hotel.

Nuevos detalles han surgido, indicando que el cantante podría haberse desmayado justo antes del fatídico accidente, según las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar.

El programa argentino ‘Socios del espectáculo’ reportó que las autoridades revisaron los videos, donde se observa al ex One Direction aparentemente desorientado, probablemente debido al consumo de diversas sustancias, aunque los resultados toxicológicos aún no arrojan esta información. Sin embargo, este hallazgo añade un nuevo giro a la investigación sobre su muerte.

En las imágenes se observaría que Liam se habría desmayado cerca del balcón de su habitación de hotel y cayó inconsciente al suelo.

Checa: Hotel en el cual murió Liam Payne, señalado por “trato inhumano” en reseñas anteriores

🚨ÚLTIMA HORA: La muerte de Liam Payne no fue un suicidio, fue un accidente según autoridades argentinas.



La policía tiene la grabación de la caída de Liam, lamentablemente se desmayó en el balcón y cayó al vacío, también reportan que Liam se encontraba solo en la habitación. pic.twitter.com/q8lBv9dQ2T — Adri Toval (@TovalAdriana) October 25, 2024

Eso explicaría por qué no se encontraron fracturas en los brazos, un indicador de que no se protegió de la caída y lo que hacía pensar que el cantante tenía el deseo de no vivir más, aunque también se mencionaba que a pesar de que tuviera ese anhelo, el reflejo humano hace que se proteja.

De esta manera, los videos que fueron recabados por las autoridades arrojarían la verdad de la muerte de Liam Payne, siendo un desmayo lo que habría acabado con su vida.

No obstante, las autoridades se han mantenido al margen con reportes oficiales debido al reclamo del padre del cantante sobre las filtraciones delicadas de la muerte de Liam.

Puedes ver: Liam Payne: Allanan el hotel donde murió, la Fiscalía niega anunciar el resultado de examen toxicológico

Liam Payne falleció al caer de un tercer piso / FB: Liam Payne

¿De qué murió Liam Payne?

Como se conoció hace unos días, el informe preliminar de la autopsia confirmó que Payne falleció a causa de un “politraumatismo” y sufrió hemorragias internas y externas. Mientras que las pruebas toxicológicas revelaron la presencia de múltiples sustancias en su organismo, incluyendo éxtasis, crack, ketamina y una mezcla conocida como ‘Tusi’, además de metanfetamina, aunque al darse a conocer esta información, las autoridades salieron a negar que hayan filtrado estos datos a la prensa siendo que eran pruebas preliminares, y no hay hasta el momento una información oficial.

Liam Payne, exintegrante de la icónica banda One Direction, murió tras caer desde el tercer piso del Hotel Casa Sur en Palermo. A pesar de los esfuerzos médicos, los equipos de emergencia determinaron que sufrió “lesiones gravísimas incompatibles con la vida”.

Mira: Última fan que vio a Liam Payne con vida revela nueva información y contradice la versión del hotel

La habitación de Liam Payne fue encontrada desordenada / Instagram: @Lyampaine

Testigos informaron que el cantante mostró un comportamiento errático antes de su caída, rompiendo objetos en su habitación y desmayándose en el lobby. Las autoridades están llevando a cabo una exhaustiva investigación, y pese a lo que ya se pudo ver en los videos, aún no se descarta la posibilidad de un suicidio debido a que las autoridades no han dado un informe oficial.

Liam, fue conocido por su carrera en la música y sus luchas personales con la salud mental. Dejó una huella profunda en la industria musical. Su fallecimiento ha conmocionado a fans y colegas por igual, mientras la comunidad sigue buscando respuestas sobre las circunstancias que llevaron a esta tragedia.