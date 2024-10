Hotel en el cual murió Liam Payne, señalado por “trato inhumano” en reseñas anteriores

La trágica muerte de Liam Payne sigue rodeada de incógnitas, ya que continúan surgiendo nuevos detalles que complican la versión oficial de los hechos.

Uno de los elementos más recientes en el caso involucra las preocupantes reseñas que el hotel donde se hospedaba el cantante había recibido, en las que se señalaba un “trato inhumano” por parte del personal mucho antes de que ocurriera el fatídico accidente.

El 16 de octubre se informó sobre el fallecimiento de Liam Payne, quien cayó desde el tercer piso del Hotel CasaSur, ubicado en el barrio de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Las causas de su muerte han generado escepticismo, tanto entre sus seguidores como en algunos medios, que consideran que la versión oficial podría no estar reflejando toda la verdad.

Muerte de Liam Payne: Nuevas pruebas destapan inconsistencias

Tras la conmoción inicial por la trágica muerte de Liam Payne, los primeros resultados de la autopsia han arrojado más preguntas que respuestas. Aunque las primeras investigaciones apuntaban a que el famoso se habría lanzado en estado de inconsciencia, recientes reportes señalan inconsistencias que podrían sugerir que el fallecimiento del cantante fue en realidad un homicidio.

Uno de los elementos más desconcertantes para las autoridades es el hecho de que Liam Payne no presentó heridas defensivas, lo que indicaría que no intentó protegerse al caer desde el tercer piso del hotel. Este dato es crucial, ya que sugiere que estaba inconsciente al momento del incidente. La hipótesis de que Payne fue empujado o golpeado antes de la caída ha cobrado fuerza debido a que, según informes preliminares, el cantante habría caído de espaldas, lo cual no concuerda con una caída voluntaria.

Detalles de la caída destapan dudas

Otra de las incógnitas que ha surgido es cómo el cuerpo de Liam llegó hasta el balcón desde donde cayó. Las autoridades aún no logran explicar de manera contundente si el cantante llegó hasta ese punto por voluntad propia o si alguien más lo llevó allí. Aunque no hay pruebas concluyentes hasta el momento, la posibilidad de que Payne haya sido víctima de una agresión no ha sido descartada, y las investigaciones continúan.

Además, testigos presentes en el hotel ofrecieron declaraciones que contradicen la versión oficial de los hechos. Según una de las personas que presenció el evento, Payne no se habría desmayado en la recepción del hotel, como se informó inicialmente. En su lugar, la testigo afirmó que el cantante sufrió convulsiones, lo que sugiere que pudo haber estado en una situación de mayor vulnerabilidad antes de la caída.

¿Negligencia por parte del hotel?

Otro aspecto preocupante es la respuesta del personal del hotel. Según los informes, después de que Liam Payne sufrió lo que parecía ser una convulsión, los trabajadores del lugar habrían optado por llevarlo nuevamente a su habitación en lugar de solicitar ayuda médica inmediata. Esta decisión ha sido calificada por algunos como una posible negligencia, ya que no se verificó adecuadamente el estado de salud del artista antes de dejarlo solo.

Hotel CasaSur, Suite Deluxe / Hotel Costasur

Hasta el momento, las investigaciones continúan y las autoridades están analizando minuciosamente todas las pruebas disponibles para determinar con certeza qué sucedió. Aunque la teoría del suicidio sigue siendo una posibilidad, las nuevas pruebas han generado dudas significativas que están siendo consideradas en la investigación.

Sumado a esto, las reseñas negativas sobre el hotel han reavivado las dudas sobre lo que realmente sucedió esa noche. Usuarios previos del Hotel Casa Sur habían criticado a los empleados por su “trato inhumano”, lo que ha hecho que algunos cuestionen la reacción del personal ante la emergencia que vivió Payne.

Filtran reseñas negativas al Hotel CasaSur, donde murió Liam Payne

Una cuenta en X (anteriormente Twitter) recuperó antiguos comentarios de otros visitantes del Hotel Casa Sur, ubicado en Buenos Aires, destacando la mala reputación del lugar y el poco cuidado que mostraban hacia sus huéspedes. “Liam se hospedó en un hotel al que nunca le importaron sus huéspedes”, señala una de las descripciones compartidas en la red social.

Entre las reseñas rescatadas, varios comentarios ponen en tela de juicio el trato que el personal ofrecía a quienes se hospedaban en el hotel.

“Dejan mucho que desear en su trato humano… desconsiderados por demás frente a situaciones extremas. No recomendaría a nadie contratar servicio”, fue una de las críticas. Otro huésped también hizo referencia a un incidente específico: “Después de leer lo que le hicieron a Guillermo y a Victoria, me parecen irrecomendables e inhumanos”.

Este tipo de comentarios ha generado especulación entre los seguidores de Payne, quienes cuestionan la atención que recibió el cantante durante su estancia. Algunos sugieren que el personal del hotel pudo haber actuado de forma negligente durante la emergencia que vivió el exintegrante de One Direction.

