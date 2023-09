¡Termina la huelga en Hollywood! Los estudios de producción por fin llegan a un acuerdo con los guionistas

La huelga del sindicato de escritores de Hollywood terminó oficialmente hoy. Al cumplirse los 148 días de suspensión de labores, los guionistas votaron para ratificar el acuerdo que alcanzaron los líderes con la Alianza de Productores de Cine y Televisión para levantar la huelga a partir de este miércoles 27 de septiembre.

La decisión de poner fin a la huelga se produjo dos días después de que los líderes de los escritores y los estudios de Hollywood concluyeran con éxito las negociaciones para alcanzar un nuevo contrato colectivo de tres años.

Así comenzó la huelga en Hollywood / Twitter: @Indie5051

“Podemos decir, con gran orgullo, que este acuerdo es excepcional, con beneficios y protecciones significativas para los escritores en todos los sectores” Anunció el sindicato en un comunicado.

A pesar de que aún faltaría una votación de ratificación de los términos específicos del nuevo contrato colectivo en los primeros días de octubre, los escritores volverán a trabajar y generarán contenido de entretenimiento para programas, series y películas.

¿Qué acuerdos lograron con los estudios de Hollywood?

Entre las consignas que exigieron los guionistas desde el primer día de huelga destacaban un mayor pago mínimo, más personal, contratos exclusivos más cortos y la revisión del pago de regalías, además de omitir el uso de inteligencia artificial.

De acuerdo con el comunicado , el sindicato de escritores, que representa a unos 11,500 guionistas de cine y televisión, estableció un contrato con la Alianza de Productores de Cine y Televisión mínimo de tres años, que será válido del 25 de septiembre del 2023 al 1 de mayo del 2026.

Diversos actores se unieron a la huelga de la SAG. / Twitter: @Indie5051

Lograron un incremento salarial de 5% de manera inmediata, 4% en 2024 y 3.5% para 2025. Además tendrán bonificaciones de 20 a 50% si se rebasan los niveles de audiencia en los primeros 90 días en plataformas de streaming. Recibirán un incremento de 18% en el ingreso en caso de que los programas o películas de plataformas de streaming sean de 96 minutos o más, y recibirán regalías por retransmisiones de programas. También se incrementarán las prestaciones para salud y pensiones en 0.5%.

Sobre la Inteligencia Artificial (IA) se establece que esta no puede utilizarse como guionista para programas de televisión o cine y que el material generado por la IA no se podrá considerarse como material literario o fuente. Sin embargo, un escritor sí podrá hacer uso de ella si la empresa lo consiente. No obstante, las compañías no podrán obligar a los escritores a utilizarla, y en caso de hacer uso de ella, deberán notificarlo con anticipación.

En cuanto al uso del material generado por guionistas para entrenar a la IA, se reservaro el derecho de pronunciarse si es legal en el marco de otras leyes.

En tanto los guionistas celebran su triunfo, la huelga de actores se mantiene y queda pendiente establecer fechas para encontrarse con los ejecutivos de Hollywood.