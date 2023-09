Guionistas de Hollywood logran acuerdo tentativo, ¡podría terminar la huelga!

La huelga de escritores, que comenzó el 2 de mayo, ha dejado en dificultades económicas a miles de personas que dependen de esta industria.



Después de más de 140 días de protesta, la huelga de guionistas de Hollywood estaría a punto de terminar. Por la noche del domingo, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) anunció que alcanzó un “acuerdo tentativo” con los estudios de cine y televisión que podría acabar con el largo conflicto entre las partes.

Recordemos que la huelga de guionistas de Hollywood se puso en marcha el pasado 2 de mayo. Con ella, los escritores reclaman una actualización de sus contratos para incluir mejoras en el pago de regalías por los contenidos distribuidos en plataformas de streaming. Pero eso no es todo, puesto que también buscan un aumento de su salario. Según el Sindicato, nunca antes hubo tantos guionistas trabajando por la paga mínima, cuando los estudios están generando cuantiosos ingresos.

Otro elemento crucial de la negociación se ha relacionado con las IA (Inteligencia Artificial) en la producción de películas y series. El nuevo acuerdo para acabar con la huelga incluiría protecciones contra el uso de la inteligencia general generativa.

El Sindicato de Guionistas criticó la decisión de Drew Barrymore / Instagram

Este domingo, se dieron las primeras conversaciones entre las dos partes en aproximadamente un mes. Esto, generó optimismo y podría estar a la vista el fin de las protestas que paralizaron las producciones de cine y televisión en Hollywood.

“WGA ha llegado a un acuerdo tentativo con la AMPTP”, dijo el gremio en un correo electrónico a los miembros. “Esto fue posible gracias a la solidaridad duradera de los miembros de WGA y el extraordinario apoyo de nuestros hermanos sindicales que se unieron a nosotros durante más de 146 días”.

Huelga en Hollywood / Twitter: @Indie5051

Si los guionistas de Hollywood votan a favor del nuevo acuerdo, podrían volver a trabajar esta misma semana; aunque, de hacerlo, será sin actores pues ellos continúan de huelga y no se vislumbra una resolución en lo inmediato.

Cabe destacar que por este conflicto, producciones como Deadpool 3, Misión Imposible 8, The last of us y hasta los Premios Emmy 2023, se retrasaron indefinidamente. Llegar a un acuerdo es crucial para que todas las producciones pausadas, lleguen a la audiencia.