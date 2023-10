Will Smith responde a las declaraciones de Jada Pinkett Smith sobre su separación

Recientemente, Jada Pinkett Smith lanzó su libro de memorias, Worthy.

El pasado 11 de octubre, Jada Pinkett Smith reveló al mundo que estaba separada de Will Smith desde 2016, pero decidió no decir nada hasta ahora, ya que no se sentía lista para el escrutinio público.

Mediante una entrevista para promocionar su libro de memorias, Worthy, la famosa productora reflexionó acerca de la importancia del actor en su vida y admitió que llegó a tener una “codependencia toxica” que la llevó al punto de descuidar su salud mental.

“Una vez que conocí a Will, abandoné por completo mi salud mental. Estaba tan intoxicada por él y por nuestra dinámica. Realmente sentí que estaba curada (en referencia a su adicción al Prozac). Él se convirtió en la dr0g4”, expresó.

A raíz de esto, mencionó que decidieron separarse hace siete años y actualmente están trabajando para mejorar como personas: “Todavía lo estamos resolviendo. Hemos estado haciendo un trabajo muy pesado juntos. Simplemente, sentimos un profundo amor el uno por el otro y vamos a averiguar cómo es eso para nosotros”. Así lo mencionó, sin descartar una reconciliación en el futuro.

Jada Pinkett dejó entrever que podría haber una reciliación con Will Smith / Facebook: Jada Pinkett Smith

Si bien, en su momento Will no se pronunció al respecto, recientemente mandó una breve carta a The New York Times, em la que señaló que muchas veces es difícil la línea entre lo bueno y lo malo en una relación.

“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, se instala una especie de ceguera emocional. Puedes perder con facilidad la sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles”, expresó.

A la par de eso, el protagonista de Soy Leyenda compartió un video desde su barco con la siguiente descripción: “Notificaciones desactivadas”. Esta acción deja entrever que la celebridad no dará más declaraciones al respecto.

Jada Pinkett habla del incidente en los Oscar

Entre los temas incluidos en el libro de memorias de Jada Pinkett está el famoso incidente ocurrido en la ceremonia de los Oscar del 2022. Recordemos que, durante el evento, Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock por hacer un chiste sobre la calva de Jada.

Al respecto, mencionó que llegaron a dicha premiación “como familia” y no “como marido y mujer”, debido a que ya estaban separados en ese momento. Asimismo, afirmó que las acciones de su expareja la dejaron impresionada.

“Pensé: Esto es una parodia, al igual que mucha gente que vio el incidente en directo, al principio no creía que fuera real. Pensaba: Es imposible que Will le pegara. Hasta que Will no caminó de vuelta a su silla me di cuenta de que no era una parodia”, sostuvo.

Will Smith le pegó a Chris Rock por ofender a Jada Pinkett / Redes sociales

