¿Aburrido? Checa estas cinco actividades que puedes hacer esta Navidad

Este año, dile adiós a la monotonía de arreglarte para quedarte sentado toda la noche en el sillón y dale la bienvenida a la diversión con estas cinco actividades diferentes para hacer en familia:

¿Qué actividades hacer en familia en Navidad?

1.- Baile navideño, es momento de sacar los prohibidos

Una gran idea para bajar la cena navideña es moverse al ritmo de la musica, incluso si no saben bailar ¡descuida! Es un gran momento para hacer un concurso de baile, jugar a las sillas o armar coreografías. Recuerda, no necesitas ser experto, solo tener la actitud.

Te puede interesar: Cynthia Rodríguez presumió su árbol de Navidad y las redes opinan: “Da miedo, parece de película de terror”

2.- Búsqueda del regalo

Si ya te aburriste de la típica dinámica de dar regalos, puedes esconderlos y a tu familia darle pistas para que puedan encontrarlos.

3.- A lo José José ¡que se arme el karaoke!

Desde villancicos hasta éxitos modernos con temática navideña, todos pueden participar y dejar que sus voces brillen. Incluso los mejores cantantes pueden recibir un premio por parte de todos los perdedores.

4.- ¡Dale dale sin perder el tino!

En esta Navidad ameniza con una piñata, incluso puedes hacer dos, una con dulces reales y una de broma, es decir, podrías meterle objetos graciosos que nada tiene que ver con dulces, como un rollo de papel de baño, unos calcetines, incluso harina ¡Solo cuida no le caiga a quien no quieres! Pues seguro no le va a gustar.

5.- Regalo robado o rebatinga

La dinámica del regalo robado es un juego de Navidad que se juega en grupo. Cada persona trae un regalo envuelto y se coloca en un lugar central. Luego, todos los jugadores se sientan en un círculo y se extraen números del 1 al número total de jugadores. Cuando su número sea llamado, cada jugador elige un regalo del montón y lo abre. El siguiente jugador que sea llamado puede robar el regalo que acaba de ser abierto o elegir uno nuevo del montón. Este proceso continúa hasta que todos los regalos han sido abiertos y robados varias veces. Al final, cada jugador queda con un regalo diferente del que trajo al principio. La dinámica del regalo robado puede ser divertida y emocionante, y permite a los jugadores intercambiar regalos de manera lúdica y diferente. Sin embargo, es importante asegurarse de que todos los participantes estén de acuerdo en jugar y que comprendan las reglas del juego para evitar conflictos o confusiones.

Ahora lo sabes, cambia tu modo esta Navidad y diviértete en grande. ¡Felices fiestas!

Lee: Ni DJ Pantoja, Kunno o Barbara de Regil le quitan el trono a Karla Panini de ser la más odiada de Internet