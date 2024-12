Actor de Marvel se queda sin hogar; denuncia maltrado de sus padres

Jack Veal, conocido por interpretar a ‘Kid Loki ‘en la primera temporada de la serie de Marvel ‘Loki’, protagonizada por Tom Hiddleston, ha revelado una desgarradora situación personal.

A través de un video en TikTok, el joven actor confesó que se encuentra sin hogar debido al maltrato físico y emocional recibido en su familia, lo que lo llevó a abandonar su casa.

En el video viral, Veal expresó: “Hola, soy un actor famoso y no tengo casa”, describiendo cómo ha tenido que vivir en un remolque con ventanas rotas y sin servicios básicos.

Actor de Marvel no tiene dinero porque sus padres cobran sus regalías.

Además, señaló que sus padres, quienes actúan como sus apoderados legales, controlan sus cuentas bancarias, incluyendo las ganancias obtenidas de sus trabajos en Marvel y otras producciones como ‘The end of the f***ing World’.

El joven actor explicó que, pese a su situación de vulnerabilidad, no ha recibido el apoyo de servicios sociales ni de instituciones que puedan ayudarlo a salir de esta crisis. En sus declaraciones, también confesó que enfrenta problemas de salud mental, incluido un diagnóstico de autismo y TDAH, y está siendo evaluado por posibles trastornos bipolares y psicosis.

“Estoy desesperado, he estado durmiendo en un tráiler. No tengo adónde ir y los servicios sociales se niegan a ayudarme” Jack Veal

Ante esta situación, Veal ha recurrido a sus seguidores para visibilizar su caso, solicitando que compartan su historia con la esperanza de generar presión mediática y obtener una intervención efectiva.

Redes sociales dispuestos a ayudar a Jack Veal.

Tras la publicación del video, miles de usuarios han mostrado su solidaridad con el joven actor. Algunos seguidores han ofrecido alojamiento temporal en Inglaterra, su país natal, mientras que otros han instado a Marvel Studios y a otras organizaciones a intervenir en su caso.

En otro video, Veal agradeció el apoyo recibido y mencionó que gracias a un amigo podría dormir en un lugar más seguro esa noche.

El actor también explicó que gran parte de su rutina diaria se ha centrado en el ejercicio, encontrando en el gimnasio un espacio de apoyo emocional y social. A pesar de los esfuerzos de sus seguidores, Veal hizo un llamado a continuar compartiendo su video hasta que las autoridades pertinentes tomen medidas concretas para mejorar su situación.

Jack Veal: ¿En que otras producciones ha trabajado el actor de Marvel?

Desde su debut en 2017, Jack Veal ha participado en diversas producciones cinematográficas y televisivas, incluyendo películas como ‘My name is Lenny’, ‘Come away’ y ‘The corrupted’. Sin embargo, su papel más reconocido ha sido como Kid Loki en la exitosa serie de Disney+. Este trabajo le otorgó reconocimiento internacional, pero no ha sido suficiente para garantizar su estabilidad personal y financiera debido a la gestión de sus recursos por parte de sus padres.

Hasta el momento, ni los representantes del actor ni las instituciones mencionadas en su denuncia han emitido un pronunciamiento oficial.