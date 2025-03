Actriz de ‘El ángel de la Aurora’ revela que la muerte de su hijo destruyó su matrimonio: “Se vino abajo”

La historia de amor entre Natalia Esperón y Pepe Bastón llegó a su fin en 2005, tras una década de matrimonio. Aunque enfrentaron diversas dificultades, la pérdida de su hijo Sebastián fue el golpe más duro, uno que no lograron superar juntos.

¿Por qué se divorció de su esposo Natalia Esperón?

En entrevista con Anette Cuburu, la actriz compartió que la tragedia que vivieron como pareja fue determinante en su separación: “Era el dolor más grande, por mucho tiempo hasta que pude ir a terapia”.

“Mi matrimonio se vino para abajo, no hubo manera de poder salvarlo”, confesó.

Mientras Natalia enfrentó el duelo desde la intimidad de su hogar, refugiándose en sus otros hijos, Pepe Bastón buscó consuelo en sus amigos. La manera en que cada uno procesó la pérdida los alejó aún más.

La producción sorprendió a Natalia Esperón por su cumpleaños 50 en el set de “El ángel de aurora” / Liliana Carpio / TVNotas

“La muerte es algo que está fuera de nuestras manos. Es un misterio. Es una incertidumbre. A mí no me dejaron despedirme de mi hijo. No me dejaron ver su cuerpo, no lo pude conocer (...) Hay situaciones que te pueden unir, la terapia ayuda un montón, pero en ese momento nadie me dijo”. Natalia Esperón

“Si ahorita nos llevamos bien es porque nos cayó el 20 de que somos papás (...) y que nuestras decisiones son de nosotros, que nuestros hijos tienen que ver una buena relación de respeto entre nosotros”, explicó. Natalia incluso mencionó que hoy en día se lleva bien con Eva Longoria, la actual esposa de Pepe Bastón, y le tiene un gran cariño al hijo que tuvo con la actriz.

¿Qué le pasó al bebé de Natalia Esperón y Pepe Bastón?

Durante años, Natalia Esperón desconoció la causa exacta del fallecimiento de su hijo, hasta que, como parte de su proceso de sanación, su terapeuta le sugirió investigar. Fue entonces cuando descubrió que se trató de un caso de negligencia médica.

“Su cordón umbilical se le fue haciendo nudos, fue negligencia médica. Me acuerdo que hablé por teléfono un viernes y me dijeron ‘La vemos el lunes’ y el lunes que me hacen ultrasonido se dan cuenta de que ya había fallecido y que Mariana y José tenían sufrimiento fetal”, reveló.

Natalia y Pepe Bastón esperaban trillizos, pero lamentablemente no supieron que habían perdido a uno de ellos hasta su cita médica.

Natalia Esperón comparte desgarradora noticia con sus seguidores. / Facebook: Natalia Esperón

Natalia Esperón lamenta que no la dejaron despedirse de su bebé

El dolor de no haber podido despedirse de su hijo es algo que la actriz sigue lamentando hasta el día de hoy.

“Piensan que es mejor, desde los doctores (...) y lo que te hacen es un daño terrible porque tú sí tienes que ver a tu hijo, tienes que procesar y empezar el duelo, despedirte. Me quisieron ayudar, pero finalmente sí necesitaba vivir ese duelo”, concluyó.

A pesar del sufrimiento, Natalia Esperón ha logrado reconstruir su vida y mantener un vínculo armonioso con el padre de sus hijos.

