El cumpleaños de Natalia Esperón en ‘El ángel de Aurora': Una celebración llena de emociones

En una locación ubicada al sur de la CDMX, la producción de la telenovela ‘El ángel de Aurora’ celebró el cumpleaños de la actriz Natalia Esperón, quien llegó muy feliz y plena a los 50 años de vida. Natalia interpreta en esta historia a Aurora Campero, una madre que lucha por encontrar a su hijo Ángel (Moisés Peñaloza) y obtener justicia de quienes la alejaron de él.

Una sorpresa emotiva durante las grabaciones

En una breve pausa durante las grabaciones, el director de escena Luis Vélez, junto con Rafael Novoa, José Pablo Minor y el equipo de producción, sorprendieron a Natalia con un pastel y entonando Las mañanitas. Visiblemente emocionada por el afectuoso gesto de sus compañeros, la guapa actriz de ‘El ángel de Aurora’ no pudo evitar llorar. Apagó las velas del pastel y afirmó que ha sido un enorme placer participar en este melodrama, que desde su estreno ha logrado ganarse la preferencia del público.

Natalia Esperón, José Pablo Minor, Luis Vélez y Rafael Novoa, en el set de El ángel de Aurora celebraron el cumpleaños 50 de la actriz. / Liliana Carpio / TVNotas

En una entrevista para Trasfondo señaló: “Me siento muy afortunada, muy contenta y feliz de que a la gente le está gustando mucho la telenovela. La respuesta ha sido bien linda y con eso no podemos estar más que agradecidos”.

Cumpleaños 50 de Natalia Esperón en el set de ‘El ángel de Aurora’ / Liliana Carpio / TVNotas

Reflexiones y agradecimientos de Natalia Esperón

En cuanto a qué espera de su vida a partir de su cumpleaños número 50, comentó: “Es chistoso, pero yo soy de la idea de que la vida me sorprenda y así es muy bonito. Por lo mientras, celebrar trabajando es una bendición y no puedo creer tantas muestras de cariño. Es un detalle muy bonito que me llevo en el alma para toda la vida”.

Natalia se encuentra muy plena con su faceta de abuela, la cual disfruta enormemente. Se siente muy bendecida con sus hijos, quienes la adoran profundamente y no dudan en demostrarle su amor y cariño todo el tiempo.

INICIO DE GRABACIONES DE LA NUEVA TELENOVELA LLAMADA EL ANGEL DE AURORA, CON JORGE SALINAS, NATALIA ESPERON ENTRE OTROS. / @AlexIsunza/TVNOTAS

José Pablo Minor señaló que le deseaba lo mejor en esa fecha tan especial y resaltó que Natalia, además de ser una gran actriz, es una extraordinaria compañera con la que es un lujo compartir proyecto. Rafael Novoa se siente feliz de estelarizar este proyecto con Natalia, con quien ha reflejado una gran química en pantalla. También dijo sentirse muy satisfecho por los resultados de audiencia que ha obtenido la telenovela.

Festejos en la producción de ‘El ángel de Aurora’

La producción de la telenovela El ángel de Aurora se ha caracterizado por organizar festejos a sus actores en sus cumpleaños. Anteriormente ya lo hicieron con Moisés Peñaloza, René Casados y Jorge Salinas, entre otros. Cabe recordar que la telenovela El ángel de Aurora, producción de Roy Rojas, se transmite por Las estrellas de lunes a viernes a las 16:30 horas.