Adrián Marcelo afirma que Gala Montes no está a “su nivel” y pide que no los comparen: “Hasta me ofende”

El drama de Adrián Marcelo y Gala Montes no tiene fin. En esta ocasión, el regiomontano aseguró que se siente ofendido cuando lo “comparan” con Gala Montes y hasta empatizó con Crista Montes, madre de la actriz.

A través de un video para ‘Multimedios’, Adrián lamentó la “oferta laboral” que están teniendo la mayoría de los exhabitantes de ‘La casa de los famosos México’, principalmente Gala, quien “solo se presenta en bares”.

Al comentarle que, a diferencia de Gala, él está “llenando auditorios grandes”, pidió que no se le comparara con la también cantante, pues, además de que trabajan en cosas distintas, lo ofende mucho.

Adrián Marcelo prefiere ser comparado con gente de “su nivel”

Para el influencer, existen celebridades mucho mejores que la actriz, por lo que exigió que mejor lo “relacionaran” con gente de “su nivel”.

“Incluso me ofende. Entiendo la comparación porque fuimos rivales, pero te soy sincero, no es mi parámetro. Si yo quisiera buscar a alguien con quien compararme, buscaba un Franco Escamilla, una Sofía Niño (de Rivera), comediantes. Compararme con Gala es hasta ofensivo para mí. Deja mucho qué desear” Adrián Marcelo

Adrián Marcelo se “compadece” de la mamá de Gala Montes

Durante la conversación, Adrián señaló que siente pena por Crista Montes, mamá de Gala, principalmente por todas las declaraciones que la actriz ha hecho en su contra, a pesar de que todo haya sido consecuencia de su “pésima labor de madre”.

“Yo compadezco mucho a su mamá. No creo que se merezca el haber engendrado a alguien así, pero, al mismo tiempo, esas son las consecuencias de no hacerse cargo de un hijo. Si avientas a la industria tan cruel a un niño para explotarlo, ¿qué vas a tener como resultado? Alguien sin estructura, sin educación”, expresó.

El regiomontano resaltó que, debido a “la falta de educación”, Gala se convirtió en una persona “nefasta”, haciendo alusión a todos los comentarios que ha hecho sobre él en los últimos meses.

“Veo sus declaraciones. Me sigue mencionando. Yo lo haré también si me sigue mencionando, pero siempre como me he distinguido, con inteligencia. (Ella usa) el mismo tono medio agresivo. Dijo que se la pe… Lo que ella quiera, adelante. Mi parámetro está hacia arriba, no hacia abajo”, indicó.

Hasta el momento, Gala no ha respondido a los comentarios de Adrián. Sin embargo, en diversas ocasiones ha dejado ver que no le interesan demasiado sus críticas.

¿Qué ha dicho Gala Montes sobre su mamá?

En una reciente entrevista para Yordi Rosado, la actriz reveló que no le interesa tener una relación con su madre, quien, según la actriz, hasta aprovechó su estancia dentro de ‘LCDLFMX’ para robarle una fuerte suma de dinero.

A raíz de esto, la mamá de la celebridad afirmó que su hija era una “malagradecida”, afirmando que, gracias a su ayuda, pudo triunfar en el medio artístico.

