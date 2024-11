Adrián Marcelo vuelve a ‘burlarse’ de la muerte de Liam Payne: “Me parece chistoso”

Adrián Marcelo se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más polémicos del momento. El regio ha dado mucho de qué hablar por su irreverente forma de ser.

No solo ha protagonizado fuertes encontronazos con Gala Montes desde su participación en ‘La casa de los famosos México’. Pese a que ya terminó la segunda temporada del popular reality, también ha despotricado en contra de Mario, Brenda Bezares y sus hijos.

Incluso, él mismo ha dejado claro que seguirá en la polémica por contenido y obtener grandes ganancias en sus plataformas digitales.

Adrián Marcelo lanza polémica burla sobre la muerte de Liam Payne

Eso no es todo, en medio de la conmoción por la inesperada muerte de Liam Payne, quien falleció tras caer de un tercer piso en un hotel de Argentina, el regiomontano ocupó su cuenta de ‘X’ para hacer un controversial y cruel comentario sobre dicha situación.

“Si te tiras de un edificio, solo hay One Direction”. Adrián Marcelo

Tal comentario le costó muy caro. Las ‘directioners’, fandom de la boyband de ‘One direction’, no tardaron en ‘cancelar’ a Marcelo. ¡Despotricaron contra él y le tumbaron su cuenta de Instagram!

Adrián Marcelo vuelve a lanzar ácido chiste sobre Liam Payne

Parece ser que la pérdida de su cuenta oficial de Instagram no le fue relevante. Hace unos días, anunció que logró recuperarla y no tardó en promocionar sus nuevos proyectos en dicha red social.

Incluso, invitó a sus seguidores a ver la plática que tuvo con Franco Escamilla en su canal de YouTube ‘Tirando bola’. En el cual, el regiomontano volvió a lanzar un ácido comentario en alusión al fallecimiento de Liam Payne.

En medio de la partida de billar y la plática con el comediante, Adrián tocó el tema de su cancelación sobre su tweet del cantante y compositor británico. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el tono de burla con el que lo comentó.

“Ahora, pasó lo del chavito este de ‘One direction’. Entonces pongo un tweet por el que me cancelan la cuenta (de Instagram), se me vinieron las armys. El tweet sí, sacado de contexto, puede ser que no sea chistoso, pero en el momento a mí me nace ponerlo, me parece chistoso”, dijo Adrián.

Agregó con doble sentido:

“Lo único que hice fue hablar del último lanzamiento de un artista, de su último hit. Es algo muy cabr… Desvivirse no es cualquier cosa… Mientras seas blindado con una estructura que te das cuenta de que no es más que jugar con las palabras, que parezca chiste (no es malo)”. Adrián Marcelo

Tunden a Adrián Marcelo por nuevo chiste a Liam Payne

Como era natural, estas palabras volvieron a causar revuelo en redes sociales. Las fans del Liam no tardaron en reaccionar. Lo tacharon de “no tener respeto por nadie”. Aunque hubo quienes celebraron este nuevo ‘chiste’.

Al momento, las redes sociales de Adrián Marcelo siguen activas, por lo que las ‘directioners’ no se han dado a la tarea de tumbarle, nuevamente, sus cuentas.

Así lo dijo Adrián Marcelo