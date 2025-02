Adrián Marcelo llama “incongruente” a David Faitelson; él responde y lo tacha de “misógino”

Adrián Marcelo hizo pausa a los ataques contra Gala Montes y Mario Bezares para arremeter contra David Faitelson. El influencer y el comentarista deportivo se enfrascaron en una batalla de dimes y diretes en la que se dijeron de todo.

El pleito comenzó después de que el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ compartiera un mensaje a través de X (antes Twitter) criticando a Álex Solís, un colega de Faitelson.

“No se necesita absolutamente nada para ser periodista deportivo. Si alguien como Axel Solis lo es, todos podemos serlo”, escribió.

Ante este comentario, David defendió a su amigo y le dijo a Adrián que una persona con “poca capacidad de raciocinio” y que fue “utilizado como payasito” como él jamás podría dedicarse al ámbito del periodismo deportivo.

David Faitelson “No lo creo, Adrián, cualquiera, sí, pero alguien con tu poca capacidad de raciocinio, tu mente distorsionada y tus neuronas extraviadas debe dedicarse justamente a lo que haces: ser un “payasito” utilizado por la TV para generar raiting y odio. Estás lejos, muy lejos de ser un periodista deportivo”

David Faitelson y Adrián Marcelo se pelean en redes / Redes sociales

Te podría interesar: David Faitelson lanza un proyecto dirigido a sus haters, ¿se va a la competencia?

Adrián Marcelo no se deja y tacha de vendido a Faitelson

En respuesta, el regiomontano afirmó que ambos estaban en la “misma canasta”, pues él se “vendió” a una empresa que, por muchos años, dijo detestar. Esto, haciendo referencia a los ataques que hizo antes contra la televisora en la que ahora está.

“A ti se te recordará, no por el catorrazo que recibiste a manos del dromedario tepiteño, sino por la descarada y desagradable incongruencia que profesaste en los que espero, sean tus últimos años de carrera. Te entiendo, con tal de seguir opinando desde un sillón en el gabacho, yo también daría las na…”, expresó.

Y añadió: “Un youtuber te acaba de regalar el momento más relevante de tu semana. Tú sigue hablando de futbol o de boxeo, nefasto mequetrefe”.

David Faitelson y Adrián Marcelo se pelean en redes / Redes sociales

David Faitelson llama “misógino” a Adrián Marcelo

El comentarista deportivo aseguró que jamás ha negado sus declaraciones pasadas y ha asumido con las consecuencias, mientras que él solo se hizo famoso por las polémicas que protagonizó en ‘La casa de los famosos México’.

“¿En la misma ‘canasta’? No, te equivocas. Yo soy un periodista con 40 años de carrera. Tomé una decisión en mi vida profesional que conllevaba un riesgo. La asumí y sigo asumiendo las consecuencias. Tú, en cambio, eres un idio... que saltó a la fama por misógino. Te echaron de un programa por violentar y maltratar a las mujeres. Es mi última ‘conversación’ contigo. No pertenecemos al mismo nivel intelectual. Respeta a las mujeres, por favor” David Faitelson

David Faitelson y Adrián Marcelo se pelean en redes / Redes sociales

No te pierdas: Adrián Marcelo afirma que Mario Bezares volvió a ser famoso gracias a él: “Hasta para eso soy muy bueno”

Adrián Marcelo se fue contra David Faitelson

A pesar de que quiso ponerle un final a esta discusión, Adrián, quién se pensó que sería un posible participante de ‘La casa de los famosos All-stars’, reiteró que eran “muy parecidos”.

Incluso, señaló que se admiran mutuamente: “Estuviste al pendiente de mi último proyecto y, no tengo duda, lo estarás también del que sigue. De otra forma no me habrías invitado a tu pódcast hace algunos meses. Tú me admiras, igual que yo a ti”, puntualizó.

Hasta el momento, David no ha dado más réplica. En tanto que el influencer mostró pruebas de que el comentarista lo sigue en Instagram.

Por supuesto, las reacciones ante esta pelea fueron variadas. Si bien algunos aplaudieron que Adrián Marcelo “pusiera en su lugar” a Faitelson, otros afirmaron que el influencer no puede vivir sin causar polémica.

Mira: Adrián Marcelo se va de México tras su escandaloso paso por LCDLFMX y constantes peleas con Gala Montes