Adrián Uribe ¿hacía trampa? Hace tremenda revelación de cuando conducía ‘100 mexicanos dijeron’

En una reciente entrevista para el canal de YouTube Hablando de cine con..., el actor Adrián Uribe, conocido por su famoso personaje ‘el Vítor’, reveló un secreto de su participación en el exitoso programa de televisión 100 mexicanos dijeron.

Recordemos que, durante varios años, Adrián Uribe estuvo al frente de dicho programa, el cual fue un gran éxito para Televisa. Sin embargo, el presentador confesó por primera vez un gran secreto del programa.

Adrián Uribe revela secreto de 100 mexicanos dijeron

En una reciente entrevista con Gaby Meza, Adrián Uribe compartió un detalle inesperado sobre su participación en el programa 100 mexicanos dijeron. Meza le preguntó al actor si había algo que lo conmoviera particularmente durante su tiempo en el programa: “Estuviste en 100 Mexicanos Dijeron, que conmueve mucho a la gente, la emoción con la que van a participar los ganadores ¿Ha habido algo de ti que te conmoviera mucho de un programa de estos?”.

Uribe, con sinceridad, confesó que lo que más le conmovía era la posibilidad de ayudar a las personas que participaban: “Darles dinero, los primeros de 150 mil, 200 mil. O sea, ver a la gente”.

El actor también reveló un secreto que sorprendió a muchos. En ocasiones, admitió haber ayudado a las familias participantes a ganar el premio, dándoles pistas sobre las respuestas correctas: “A veces hasta les pasaba las respuestas en secreto para que se los ganaran. Esto nunca lo había dicho, pero sí. Les decía ‘escoge éste, es el que trae el premio’, porque veía la necesidad. Aparte, a mí no me cuesta, no se los estoy dando yo, que se lo ganen”.

La reacción de Meza fue de asombro, pero también de admiración por el gesto del actor, destacando el impacto positivo que esto podía tener en la vida de las familias: “Ver a la gente cómo le puedes cambiar la vida. Nosotros lo podemos percibir como un entretenimiento y es emocionante ver a la gente ganar, pero estar ahí frente a frente con las personas, verlos ahí emocionados por un premio que les puede traer algo fuerte en la vida”.

Uribe continuó reflexionando sobre la influencia que tiene como figura pública y cómo ha aprendido a ver este aspecto de su vida como una forma de servicio a los demás: “Me gusta mucho lo que puedes cambiar no nada más en el programa, sino como figura pública de ‘te tomas una foto conmigo’, esa parte me parece que es lo más pesado, pero qué maravilla que te pidan foto, quiere decir que te admiran y conocen tu trabajo”.

Finalmente, concluyó con una perspectiva positiva sobre su papel en la vida pública: “Ahora en vez de que sea algo negativo que me pase, como en algún momento dado fue abrumador, ahora lo veo como un poco de servicio social, regresar un poquito de todas las bendiciones que tengo”.