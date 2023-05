Aislinn Derbez revela por qué no quiere involucrar a su hija en proyectos de cine o TV

Aislinn Derbez considera que su hija no está lista para decidir si realmente quiere aparecer o no en proyectos de cine o TV.

Aislinn Derbez reveló la razón por la cual no quiere que la hija que tuvo con Mauricio Ochmann tenga más apariciones en cine o TV. A pesar de que ya formó parte de la primera temporada de ‘De viaje con los Derbez’, la incursión de la niña en los medios de comunicación tendrá que esperar por un tiempo.

En entrevista para el programa ‘Hoy’, la hija de Eugenio Derbez se sinceró y expresó que, dada la edad de su hija, aún no sabe diferenciar si realmente querría aparecer en la TV: “Es algo muy difícil, yo creo que no sabemos cómo manejarlo… hacemos lo mejor que podemos… Tan chiquita no puede decidir si quiere o no quiere estar ¿sabes?” Explicó Aislinn Derbez.

A pesar de que, por el momento, las puertas al cine y la TV están cerradas para la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, no está descartado que, en un futuro, la niña haga su incursión en el mundo del espectáculo.

Aislinn Derbez revela que su hija tiene inquietudes por pertenecer a la farándula

La protagonista de ‘A la mala’ detalló que están esperando a que la niña tenga más edad para saber discernir si quiere o no ser parte de la farándula: “Estamos esperando a que crezca un poquito más para realmente explicarle de qué trata, qué es y que ella pueda decidir”.

Aislinn Derbez considera que su hija aún no puede decidir si realmente quiere aparecer en cine o TV / Instagram: @aislinnderbez

No obstante, la niña ha cuestionado por qué su tía, es decir, la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, sí aparece en la nueva temporada de ‘De viaje con los Derbez’ y ella no. Y es que, la hija de Aislinn ha visto los posters en los que aparece su tía, con quien también estuvo en la primera temporada del reality.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann esperarán a que su hija sea mayor para que pueda decidir / Instagram: @aislinnderbez

Por otra parte, confiesa la actriz de ‘La casa de las Flores’ que su hija sí muestra inquietud por figurar con luminarias como ella: “Es que sí, lo más chistoso es que le encanta, o sea, siempre que se ve en fotos, incluso cuando me piden fotos a mí, me dice ‘yo también quiero que me pidan fotos’, y yo así de ‘no, no quieres, todavía no’, y me da mucha risa, y también ve a Aitana en los posters en la calle y me dice ‘¿por qué Aitana está ahí y yo no?’ y yo así de ‘¡Ay, Dios mío!, esta va a querer ser actriz’.”