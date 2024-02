¡Al estilo Nodal! Eiza González comparte que se borró un tatuaje ¿El que se hizo con Mario Casas?

En octubre del año pasado, Eiza González y Mario Casas dieron mucho de qué hablar luego de que fueron captados muy románticos en unas vacaciones en en la isla de Tenerife.

En ese momento, la relación entre ambos histriones estaría más que consolidada. Incluso, en la edición de octubre en TVNotas te contamos que ambos actores sí decidieron darse una oportunidad en el amor.

Eso no es todo, la pareja se habrían tatuado sus respectivas iniciales. Eiza en su brazo, así como Mario en su pecho. No obstante, ¿la joven no estaría dispuesta a traer impregnada en su piel la inicial de quien ya no es su pareja?, ¿habría decidido borrársela? ¡Al estilo Christian Nodal!

Facebook: Mario Casas/ Facebook: Eiza González

Te puede interesar: Eiza González y Mario Casas: ¡Llevan tres meses y él ya conoció a su suegra!

¿Eiza Gonzalez se borró el tatuaje de amor de Mario Casas?

Luego de que no habría trascendido el romance entre la mexicana y el español, la histrionisa se enfocó en sus proyectos, pero sorprendió a sus seguidores al revelar que se borraría un tatuaje. ¿El que se hizo con Mario Casas?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de Hollywood compartió imágenes del procedimiento al cual se sometió para eliminar el tatuaje que tenía en su pie derecho. ¡No es el de Mario Casas!

Eiza González / Instagram: @eizagonzalez

No te pierdas: ¡Como Belinda! Eiza González y Mario Casas se habrían tatuado como prueba de amor; esta foto lo comprobaría

González externó que este tratamiento ha sido verdaderamente “duro”. No obstante, está más que feliz con los resultados que está obteniendo.

“Mi proceso de remover el tatuaje ha sido duro, pero estoy más que emocionada de encontrar a @naamastudios, el dolor es mínimo (finalmente) y es menos tiempo gracias a su tecnología, por lo que tengo más sesiones”. Eiza González

Asimismo, la protagonista de Lola Érase una vez bromeó y reflexionó con su decisión de borrar el tatuaje que tenía en su pie: “Gracias por ahorrarme tiempo y ayudarme a remover la cosa que me hice a mí misma. Adiós, Felicia, corre; no camines”.

Mira: Ricardo Casares tendría que decirle ‘adiós’ a un gran sueño a consecuencia del infarto que tuvo

Actualmente, Eiza está más que concentrada en sus nuevos proyectos. En este momento la actriz se encuentra en París, Francia para promocionar su nueva serie 3 Body Problem, la cual se estrenará le próximo 21 de marzo por Netflix.